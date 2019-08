Calciopoli | Corte federale d’appello Figc respinge il ricorso della Juventus | lo scudetto

Calciopoli - il 6 agosto si discuterà il ricorso della Juve alla Corte d'appello federale : La Juventus non si arrende e da diversi anni sta cercando giustizia nei tribunali ordinari e sportivi per far togliere lo scudetto del 2006 all'Inter. I bianconeri stanno continuando la loro battaglia legale e il prossimo 6 agosto aspetteranno la pronuncia della Corte d'appello federale. Dunque la Juve sta davvero facendo di tutto per cercare di ottenere ciò che vuole. Negli ultimi mesi la Vecchia Signora ha continuato a presentare diversi ...