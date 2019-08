Calciomercato Roma | Dzeko-Inter | la pista si raffredda Su Higuain…

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a Lukaku. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Calciomercato Roma NEWS/ Stop nella trattativa per Defrel a Cagliari - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: i giallorossi non hanno ancora trovato l'intesa con il Cagliari per il trasferimento di Gregoire Defrel, Ultime notizie,

Calciomercato Roma - il punto tra entrate e uscite : si lavora in difesa - via Olsen e Schick : Calciomercato Roma – Dopo il successo in amichevole contro il Lilla, in casa Roma si torna a pensare al Calciomercato. L’obiettivo primario è un difensore, ma Petrachi è al lavoro anche per sfoltire la rosa. Alderweireld resta la pista privilegiata, ma il Tottenham vuole 25 milioni (troppi secondo i giallorossi). Ecco perché non mancano le alternative. Rugani, Pezzella e Izzo appaiono piste molto complicate, mentre più agevoli ...

Calciomercato 4 agosto domenica : Inter-Icardi - muro contro muro. Roma-Higuain - non è finita : Calciomercato 4 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 4 agosto. INTER– muro contro muro di Icardi. L’attaccante argentino avrebbe espresso il suo desiderio di restare in nerazzurro. La sensazione è che l’argentino accetterebbe solamente la Juventus, ipotesi ormai decisamente complicata. JUVENTUS– Ronaldo avrebbe consigliato Dybala di accettare il Manchester United. Ora la decisione […] L'articolo ...

Calciomercato Juventus - Higuain-Roma in stand-by per colpa di CR7 : Calciomercato Juventus – Gonzalo Higuain rimane l’obiettivo numero uno della Roma per rinforzare il proprio attacco. L’argentino, tornato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, potrebbe lasciare ancora una volta Torino visto che i bianconeri al momento sono al lavoro per cercare di arrivare a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United. Come riportato su ‘Calciomercato.it’ il nome del Pipita resta ...

Calciomercato Roma News / I giallorossi insistono per Suso ma... - Ultime notizie - : Calciomercato Roma News: lo spagnolo Suso resta un obiettivo, spunta anche il nome di Mertens dal Napoli, Ultime notizie,

Calciomercato 2 agosto venerdì : Icardi vuole l’Inter. Juve - maxi ingaggio per Lukaku. Roma - Higuain sogno d’estate : Calciomercato 2 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 2 agosto JuveNTUS– Dybala riprenderà ad allenarsi il 5 agosto. Intanto la Joya valuterà attentamente il suo possibile futuro al Manchester United. maxi richiesta da oltre 20 milioni di euro all’anno. Intanto la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da […] L'articolo Calciomercato 2 agosto venerdì: Icardi vuole ...

Perugia-Roma - Fonseca nel post-partita : da Dzeko all’annuncio di Calciomercato : “E’ evidente che non sono totalmente soddisfatto, ma siamo all’inizio di un processo, ci sono cose che vanno perfezionate”. Sono le dichiarazioni del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, dopo la vittoria per 3-1 in amichevole con il Perugia. “Oggi si e’ visto un atteggiamento propositivo, ma non abbiamo gestito bene la palla, la perdevamo in fretta – ha sottolineato il mister giallorosso in ...

Calciomercato Serie B - le ultime trattative : bel colpo Pescara - lo Spezia acquista un calciatore scuola Roma : Calciomercato Serie B, ancora ufficialità nel campionato cadetto: a muoversi sono due squadre, Pescara e Spezia, possibili protagoniste del prossimo campionato. I biancazzurri hanno messo a segno un colpo niente male per l’attacco, andando ad acquistare l’attaccante del Parma Matteo Brunori Sandri, che l’anno scorso ha segnato 17 reti con la maglia dell’Arezzo. Triennale per lui che ieri ha sostenuto le visite ...

Calciomercato 31 luglio mercoledì : Juve - Dybala-Lukaku : intesa vicina. Roma e Napoli su Icardi. Milan - Leao a Milanello : Calciomercato 31 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 31 luglio. JuveNTUS– Scambio Lukaku-Dybala ormai pronto ad entrare nel vivo. L’agente dell’argentino è volato a Manchester per cercare di trattare il passaggio della Joya in maglia reds. L’attaccante chiedere un ingaggio monstre con Lukaku pronto a trasferirsi in bianconero. Non solo, la cessione di […] L'articolo Calciomercato 31 luglio mercoledì: ...

Calciomercato Inter - Mauro Icardi apre alla Roma : prende quota lo scambio con Dzeko : Inter e Roma tornando a parlare del possibile scambio tra Dzeko e Icardi, con l’argentino che per la prima volta ha aperto al trasferimento in giallorosso Nuova accelerata per quanto riguarda l’operazione Dzeko, l’Inter infatti si riavvicina all’attaccante bosniaco grazie a… Mauro Icardi che, per la prima volta, ha aperto alla possibilità di lasciare i nerazzurri. Luciano Rossi/AS ...

Calciomercato Inter - c’è distanza con la Roma per Edin Dzeko : rifiutata l’ultima offerta nerazzurra : Il club giallorosso ha rifiutato l’ultima offerta presentata dai nerazzurri per Dzeko, che al momento resta dunque nella Capitale L’Inter non riesce a mettere le mani su Edin Dzeko, serve uno sforzo economico per convincere la Roma a privarsi dell’attaccante bosniaco che piace eccome a Paulo Fonseca. AFP PHOTO / MARCO BERTORELLO L’ultima offerta recapitata da Marotta a Petrachi è di 15 milioni di euro, una cifra ...

Calciomercato Roma News/ Salta anche l'ipotesi Suso! - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, l'idea in entrata è Suso ma c'è troppa distanza dal Milan. Intanto Dzeko resta, con la Fiorentina ipotesi scambio Pezzella-Schick