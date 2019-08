Calciomercato | le ultime dall’estero | nuova pretendente per Dzeko | gli obiettivi del Psg

Calciomercato Roma News/ Papà Higuain : 'Potrebbe chiudere alla Juve' - ultime notizie - : Calciomercato Roma News, ultime notizie: il padre di Gonzalo Higuain non ha escluso la possibilità che il figlio possa chiudere la carriera a Torino.

Calciomercato Milan News/ Correa spinge per la cessione e libera... - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ultime notizie: l'argentino Correa si sarebbe esposto con l'Atletico chiedendo la cessione, ecco chi può partire se arriva.

Calciomercato NAPOLI NEWS/ Ancelotti : 'Valutiamo tante situazioni' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti ha fatto il punto della situazione anche riguardo a Lozano ed James.

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : show di Cremonese e Perugia - innesto al Modena : Sono ore calde per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Telenovela finita, Daniel Ciofani è un nuovo attaccante della Cremonese, importante colpo per Rastelli, accordo raggiunto con il Frosinone nelle ultime ore. Il Perugia fa sul serio e sta per definire la trattativa per il difensore Angella, continuano i contatti con l’Ascoli per lo scambio Leali-Fulignati, ...

Calciomercato - le ultime : Balotelli ancora ‘rossonero’ - offerta con doppia contropartita della Juve per Pogba : L’attaccante Coutinho non ha intenzione di accettare una squadra rivale del Liverpool, a confermarlo è il suo agente Kia Joorabchian, interrogato sul futuro del brasiliano. “Sarebbe molto difficile per Philippe giocare per uno dei rivali del Liverpool, perche’ e’ rimasto molto attaccato alla sua ex squadra – ha detto Joorabchian -, di cui conserva ricordi fantastici. Ogni volta che ne abbiamo parlato, mi ha ...

Calciomercato ROMA NEWS/ Stop nella trattativa per Defrel a Cagliari - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS: i giallorossi non hanno ancora trovato l'intesa con il Cagliari per il trasferimento di Gregoire Defrel, Ultime notizie,

Calciomercato MILAN NEWS/ Un altro club inglese a caccia di Kessie - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS: dopo il Wolverhampton, anche un club londinese mette nel mirino il centrocampista Franck Kessie, ultime notizie,

Calciomercato Inter News/ Per Biraghi dipende da Dalbert e Perisic - ultime notizie - : Calciomercato Inter News: frenata per Cristiano Biraghi della Fiorentina, Dalbert è in crescita e il croato Perisic..., ultime notizie,

Calciomercato Napoli News/ De Laurentiis : 'Valutiamo anche altri' - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: il patron Aurelio De Laurentiis ha parlato a Sky spiegando di seguire anche altri profili, ultime notizie,

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : scambio Sassuolo-Genoa - le mosse di Bologna e Fiorentina : Calciomercato – Tante trattative in Serie A. Meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di Calciomercato con le squadre che accelerano per definire gli ultimi colpi. Il Lecce sembrava ad un passo da Babacar, ma rischia di essere beffato dal Genoa, che sta imbastendo uno scambio con il Sassuolo. Babacar al Grifone con Kouamé ai neroverdi, oltre ad un conguaglio economico in favore dei rossoblù. Sempre attivo il Bologna. ...

Calciomercato Genoa - squadra stellare per Andreazzoli : grandi colpi nelle ultime ore - il nuovo 11 [FOTO] : Calciomercato Genoa – Il Genoa scatenato sul Calciomercato, il club rossoblu sta costruendo una squadra stellare e sicuramente in grado di poter lottare per la zona Europa. L’ultima stagione è servita da lezione al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato con il brivido all’ultima giornata, in questa finestra estiva è stato sicuramente uno dei club più arrivi. nelle ultime ore ha piazzato colpi clamorosi per ...

Calciomercato INTER NEWS/ Lukaku - Marotta rilancia? Mistero Icardi... - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS: Lukaku sempre obiettivo di mercato di Antonio Conte, resta incerto il futuro di Mauro Icardi, Ultime notizie,.

Calciomercato Milan news/ Giampaolo blinda Suso - via Conti! - Ultime notizie - : Calciomercato Milan news: Giampaolo mette a tacere i rumors sulla possibile cessione di Suso, Conti verso il Parma, Ultime notizie,.

Calciomercato Juventus News / Berbatov : 'Lukaku-Dybala? Dipende...' - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: rallentamento per lo scambio Lukaku-Dybala, dal Manchester City può arrivare Danilo, ultime notizie,.