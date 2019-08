Calciomercato Genoa | delirio all’aeroporto per l’arrivo di Schone | le prime parole sono

Calciomercato Serie A - le ultime trattative : scambio Sassuolo-Genoa - le mosse di Bologna e Fiorentina : Calciomercato – Tante trattative in Serie A. Meno di un mese alla chiusura della sessione estiva di Calciomercato con le squadre che accelerano per definire gli ultimi colpi. Il Lecce sembrava ad un passo da Babacar, ma rischia di essere beffato dal Genoa, che sta imbastendo uno scambio con il Sassuolo. Babacar al Grifone con Kouamé ai neroverdi, oltre ad un conguaglio economico in favore dei rossoblù. Sempre attivo il Bologna. ...

Calciomercato Genoa - squadra stellare per Andreazzoli : grandi colpi nelle ultime ore - il nuovo 11 [FOTO] : Calciomercato Genoa – Il Genoa scatenato sul Calciomercato, il club rossoblu sta costruendo una squadra stellare e sicuramente in grado di poter lottare per la zona Europa. L’ultima stagione è servita da lezione al presidente Preziosi, il Genoa si è salvato con il brivido all’ultima giornata, in questa finestra estiva è stato sicuramente uno dei club più arrivi. nelle ultime ore ha piazzato colpi clamorosi per ...

Calciomercato - le notizie di oggi : svolta sul futuro di Icardi - il Genoa fa sul serio : Clamoroso colpo di scena sul futuro dell’attaccante Mauro Icardi, con ogni probabilità l’attaccante continuerà ad essere un calciatore dell’Inter ma da separato in casa. L’argentino ha comunicato di non voler lasciare Milano, motivi personali alla base della scelta, sono insistenti infatti le voci di una nuova gravidanza di Wanda Nara, non sono arrivate smentite sotto questo aspetto anzi post su Instagram della moglie dell’attaccante che ...

Calciomercato - le ultime : clamoroso inserimento del Napoli per Lukaku - scambio Cancelo-Danilo ed altri colpacci del Genoa : E’ giallo sul futuro dell’attaccante Lukaku. Nelle ultime ore l’Inter avrebbe alzato a 80 milioni di euro l’offerta per l’attaccante al Manchester United, c’è in ballo anche il possibile scambio con la Juventus con Dybala ma la Joya non si è ancora deciso al trasferimento, nella trattativa rientrerebbe anche Mandzukic. Ma l’ultima notizia è clamorosa, nelle trattative si sarebbe inserito anche il ...

Calciomercato Genoa – Scoppiettante sabato d’agosto - è fatta per gli arrivi di Schone e Saponara : Il club rossoblù piazza due acquisti top in questo primo sabato di agosto, chiudendo per Schone e Saponara Il Genoa batte due colpi in questo primo sabato d’agosto, regalando ad Andreazzoli giocatori di altissimo livello. Il primo è Lasse Schone, protagonista di quell’Ajax che nella scorsa stagione ha sfiorato la finale di Champions League. Andrea Bressanutti/LaPresse Contratto biennale per il centrocampista danese, con opzione ...

Calciomercato Genoa : il Milan e Biglia non hanno fretta - Preziosi valuta alternative : Nonostante un contratto in scadenza, il Milan non ha alcuna intenzione di fare sconti per Lucas Biglia e ha frenato la trattativa per il trasferimento del giocatore al Genoa. Il centrocampista argentino aveva mandato segnali di apertura al presidente Preziosi, speranzoso di ricevere un'offerta adeguata al suo spessore. Genoa-Biglia, non c'è l'accordo col Milan Il numero uno dei rossoblu ha provato ad intrigare Biglia con un biennale da 1,5 ...

Calciomercato Genoa - è Rajkovic il sostituto di Zukanovic : Calciomercato Genoa – Il Genoa continua la campagna di rafforzamento per la prossima stagione con l’obiettivo di riscattare la scorsa stagione e disputare un campionato da protagonista. Le premesse ci sono tutte, il presidente Preziosi sta lavorando bene sul mercato e la squadra si è sicuramente rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Nelle ultime ore è andata in porto la cessione del difensore Zukanovic ed il sostituto ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : l’Entella bussa in casa Samp - scambio Chievo-Genoa : Ultimi aggiornamenti importanti per quanto riguarda il Calciomercato in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. l’Entella ha chiesto l’esterno Rolando alla Samp (c’è anche il Pisa) e torna alla carica per Falletti (Bologna). Il Chievo ufficializza il difensore Marin Cavar dal Winterthur e sta per definire uno scambio col Genoa: il centrocampista Schafer a Verona e il portiere Caprile da Preziosi. Il ...

Calciomercato - le ultime : incontro Sarri-Dybala - innesto e cessione per il Genoa - si muove l’Udinese : Inizia un’altra importante giornata di Calciomercato, le squadre del massimo campionato si muovono per rinforzare le rose. Continua a tenere banco il futuro di Nainggolan, c’è l’accordo tra la Fiorentina e l’Inter ma il belga continua a spingere per il ritorno al Cagliari, il club sardo ha però problemi per il pagamento dell’ingaggio. L’Udinese è alla ricerca di un centrocampista, occhi puntati su Walace ...

Calciomercato Serie A - le ultime : il Napoli pensa ancora a Lozano - Fiorentina e Genoa tentano il colpaccio : Sta per partire lo sprint per quanto riguarda il Calciomercato, i prossimi giorni si preannunciano caldissimi con tante squadre pronte a rinforzarsi. La Fiorentina è veramente scatenata e dopo gli arrivi di Boateng e Lirola è tornata alla carica con l’Inter per Radja Nainggolan, il belga preferirebbe un ritorno al Cagliari ma non ha assolutamente chiuso la porta, il progetto viola potrebbe stuzzicarlo. Il Verona ha raggiunto ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Grandi nomi per il Genoa - doppio colpo del Lecce - trattative in B e C : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Tante le notizie che si sono susseguite oggi, tra ufficialità, indiscrezioni e rumors. Ecco le più importanti. Grandi nomi PER IL Genoa, doppio colpo Lecce – Il Calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si ...

Calciomercato Genoa - quasi fatta per Kamada : lunedì visite mediche e firma : quasi vicino alla conclusione un bel colpo per il Genoa: lunedì, infatti, potrebbe essere il giorno di Daichi Kamada, trequartista giapponese prossimo ai 23 anni di proprietà dell’Eintracht Francoforte, ma che nell’ultima stagione si è messo in luce in Belgio nelle fila del Sint-Truiden, mettendo a segno 16 reti e fornendo 9 assist. L’operazione è ormai in via di definizione e dopo le visite mediche il giocatore firmerà ...