Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2019) Si è suicidato Clauvino de Silva, il narcobrasiliano che sabato 3 agostodi fuggire dal carcere di massima sicurezza di Gericinò, a Rio de Janeiro tentando di farsi passare per sua figlia 19enne. Stando a quello che riporta la segreteria dell’amministrazione penitenziaria (Seap) di Rio de Janeiro, citata dai media locali, si sarebbecon le lenzuola,in cui stava scontando una condanna a 73 anni per traffico di droga. Sulla sua morte è stata aperta un’inchiesta. Il 42ennedel, soprannominato “Shorty” e legato al Comando Rosso, la più grande organizzazione criminale di Rio de Janeiro, era comparso nelle cronache di tutto il mondo per il suo originale tentativo di fuga. Grazie alla sua corporatura minuta, una parrucca e una maschera di silicone,di travestirsi da adolescente, sperando di essere ...

MatteoMarchini5 : Brasile, si è impiccato nella sua cella il boss del narcotraffico che aveva tentato di evadere travestendosi da fig… - Cascavel47 : Brasile, si è impiccato nella sua cella il boss del narcotraffico che aveva tentato di evadere travestendosi da fig… - pasinaroberto : RT @fattoquotidiano: Brasile, si è impiccato nella sua cella il boss del narcotraffico che aveva tentato di evadere travestendosi da figlia… -