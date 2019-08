Borussia Dortmund-Udinese | la telecronaca razzista lascia sgomenti

Supercoppa Germania – Fa festa il Borussia Dortmund - Bayern Monaco affondato dai colpi di Alcacer e Sancho : Il primo trofeo in Germania se lo aggiudica il Borussia Dortmund, che si impone con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Paco Alcacer e Sancho Il Borussia Dortmund si prende la Supercoppa di Germania, niente da fare per il Bayern Monaco costretto ad arrendersi allo strapotere giallonero. La squadra di Favre domina in lungo e in largo, imponendosi con il risultato di 2-0 maturato nella ripresa, grazie ai gol di Paco Alcacer e di Sancho. I ...

Borussia Dortmund-Bayern Monaco : la Supercoppa di Germania su Sky : A pochi giorni dall’inizio della Bundesliga, in Germania si inizia già a fare sul serio: si assegna infatti questa sera la Supercoppa con una sfida che è una vera e propria classica, quella che oppone il Bayern Monaco campione di Germania e il Borussia Dortmund. Le due squadre sono state protagoniste di un vero e […] L'articolo Borussia Dortmund-Bayern Monaco: la Supercoppa di Germania su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Calcio Estero Sky Sport - SuperCoppa Germania : Borussia Dortmund vs Bayern Monaco : In palio c'è il primo trofeo della stagione ma, di fatto, la SuperCoppa di Germania tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco che si gioca sabato 3 in casa dei gialloneri al 'Westfalenstadion', apre di fatto la stagione del Calcio che conta. È la più classica delle sfide del Calcio tedesco, non per niente è denominata “Der Klassiker”. Al Signal Iduna Park di Dotrmund, a contendersi il trofeo saranno, infatti, ...

Supercoppa di Germania - domani la finale tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund : parla Kovac : “Il Borussia Dortmund si è rinforzato, si sono allenati più di noi quest’estate. Sarà una gara intensa, il Borussia è il nostro più grande rivale. Staremo in allerta“. Si gioca domani la finale di Supercoppa di Germania tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, ha parlato il tecnico dei bavaresi Niko Kovac. “Javi Martinez ha un problemino al ginocchio, vedremo. Lucas Hernandez ha fatto il primo allenamento con noi ...

FIFA 20 : Nuovo kit del Borussia Dortmund per la stagione 2019/20 : Tramite un breve comunicato il sito ufficiale del Borussia Dortmund ha svelato il Nuovo kit per la stagione 2019/20 che sarà utilizzato nelle partite di coppa. La presentazione è stata effettuata mostrando uno screen con alcuni dei giocatori più forti del club tedesco che ritroveremo nel simulatore calcistico FIFA 20. Proudly presenting: Unser neues Turniertrikot 2019/20! Ab heute erhältlich und... Source

Evra svela un retroscena su Allegri : “prima della partita contro il Borussia Dortmund…” : Evra ha interrotto ufficialmente la carriera da calciatore, è stato protagonista con diverse squadre ed adesso sta pensando al futuro con l’ipotesi di poter diventare anche allenatore. Il francese si racconta in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «La mia carriera da calciatore è ufficialmente terminata. Avevo iniziato nel 2013 il corso per la licenza Uefa B di allenatore, ora lo voglio finire per poi passare ...

Amichevoli Serie A e Serie B - Udinese travolta dal Borussia Dortmund : bene Spal e Brescia : Continuano senza sosta le Amichevoli estive. Tante partite interessanti in questo sabato 27 luglio che riguardavano da vicino le squadre di Serie A, Serie B e Serie C. Spal-FERALPISALO’ 4-1 La Spal di mister Leonardo Semplici ha battuto 4-1 la Feralpisalò. I bianco-azzurri si sono imposti grazie alle reti di Moncini (10°), Valoti (20°), Rinaldi (autogol al 51°) e Dickmann (59°). Per gli avversari rete del momentaneo 2-1 di Ceccarelli ...

Video/ Liverpool Borussia Dortmund - risultato 2-3 - : gol e highlights - è spettacolo! : Video Liverpool Borussia Dortmund, risultato finale 2-3,: gol e highlights, è spettacolo in questa amichevole disputata negli Stati Uniti.

Opel : il Borussia Dortmund in visita alla sede di Rüsselsheim : Opel è partner del Borussia Dortmund dalla stagione 2012/13: i calciatori gialloneri hanno visitato la linea produttiva...

Calciomercato Juventus - Mandzukic rifiuta il Borussia Dortmund : vuole il Bayern Monaco : Mario Mandzukic in uscita dalla Juventus: l’attaccante è corteggiato dal Borussia Dortmund, ma preferisce tornare al Bayern Monaco.“powered by Goal”In attesa di definire nuovi suggestivi colpi in entrata, la Juventus lavora per trovare una sistemazione ai due attaccanti in esubero: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic, che non sembrano rientrare nei piani tattici di mister Sarri.Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, ...

Calciomercato Sassuolo - Toljan è il sostituto di Lirola : c’è l’accordo col Borussia Dortmund : Sarà Jeremy Toljan il sostituto di Lirola nel Sassuolo: il terzino classe ’94 arriva dal Borussia Dortmund in prestito con diritto di riscatto.“powered by Goal”Il Sassuolo si conferma la squadra più attiva del giorno sul mercato: dopo l’arrivo di Traorè dall’Empoli, la società neroverde perfeziona l’acquisto di Jeremy Toljan, talento del Borussia Dortmund già corteggiato in passato da Roma e Napoli.Secondo quanto ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Schick nel mirino del Borussia Dortmund - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson verso la Russia, in attacco resta l'idea Higuain, su El Shaarawy...

Ufficiale - Hummels torna al Borussia Dortmund : le cifre : Hummels Dortmund – Il Bayern Monaco ha ufficializzato il trasferimento di Mats Hummels al Borussia Dortmund. Il difensore tedesco torna così a vestire la maglia giallonera, dopo averlo fatto per ben 8 stagioni e mezzo, fino al 2015/2016. Si tratta della seconda volta in cui Hummels passa dal Bayern al Dortmund. La prima fu nel […] L'articolo Ufficiale, Hummels torna al Borussia Dortmund: le cifre è stato realizzato da Calcio e ...