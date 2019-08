Bologna | al via lo sgombero del centro sociale Xm24 | attivisti sul tetto | la polizia usa

Bologna - al via lo sgombero del centro sociale Xm24 : molti attivisti asserragliati nell’edificio : È cominciato intorno alle 5.30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito Xm24 in via Fioravanti, in zona Bolognina nella prima periferia di Bologna. Carabinieri e polizia, aprendo una rete, sono entrati dentro il centro sociale. Parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti. Chiuse alla circolazione le via adiacenti alla struttura: una parte di via Bolognese, la ...

Strage Bologna : Rampelli - ‘bene intergruppo - via segreti e depistaggi’ : Roma, 2 ago. (AdnKronos) – “Dopo 39 anni l’Italia è ancora alla ricerca della verità, storica e processuale, di quanto è accaduto a Bologna il 2 agosto del 1980. Nel rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità bolognese, ritengo sia una buona notizia che il Copasir abbia chiesto gli atti inerenti la Strage, precedenti e successivi. Come è altrettanto costruttiva e doverosa ...

Da Bologna a Stoccolma in Apecar per incontrare Greta Thumberg : il viaggio dei ragazzi di Radioimmaginaria : Si chiama OltrApe il progetto dei 10 giovanissimi che il 29 luglio partiranno dalla provincia di Bologna, per arrivare a Stoccolma, a casa di Greta Thumberg, attraverso un viaggio di 4.500 km, tutto a bordo di un’Apecar. Sono i ragazzi di Radioimmaginaria, l’unica radio fatta unicamente da teenager tra gli 11 e i 17 anni, che alle 6 di lunedì mattina si metteranno in moto dalla loro sede a Castel Guelfo per raggiungere la loro ...

Mihajlovic in ospedale : seguirà il ritiro del Bologna via web : Martedì il tecnico del Bologna entrerà in ospedale per combattere la leucemia: proverà comunque a supervisionare il lavoro del Bologna.“powered by Goal”Un fulmine a ciel sereno che ha colpito Sinisa Mihajlovic, il Bologna e il calcio. Il tecnico serbo ha la leucemia ed ora comincia la parte difficile, quella della cura. Continuerà comunque ad essere l’allenatore dei rossoblù, pronto a seguire l’allenamento dei felsinei via web.Come ...

Terrorismo : Mollicone - ‘bene Grassi su strage Bologna - ora via segreto Stato’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Le dichiarazioni di Grassi, giá deputato componente della commissione Moro, confermano il quadro che abbiamo spesso denunciato: la pista palestinese -come giá emerso dai lavori della commissione Stragi e Mithrokin- sta trovando solidità dalle nuove perizie e i nuovi atti processuali”. è quanto dichiarano Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia già consulente della commissione ...

Terrorismo : Mollicone - ‘bene Grassi su strage Bologna - ora via segreto Stato’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Le dichiarazioni di Grassi, giá deputato componente della commissione Moro, confermano il quadro che abbiamo spesso denunciato: la pista palestinese -come giá emerso dai lavori della commissione Stragi e Mithrokin- sta trovando solidità dalle nuove perizie e i nuovi atti processuali”. è quanto dichiarano Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia già consulente della commissione ...

Bologna. Nuovi infissi per 83 appartamenti popolari in via San Donato : Il Comune di Bologna, come un buon padre di famiglia, intende rimettere in circolo le economie effettuate per la riqualificazione

Basket - Eurocup 2019-2020 : quattro squadre italiane al via. Ci sono Venezia e Bologna : sono state selezionate le squadre che parteciperanno alla prossima Eurocup. In questo momento sono presenti 25 formazioni, ma una di queste riceverà una wild card per disputare l’Eurolega. Una decisione definitiva verrà presa tra due giorni e a sperare nell’invito è soprattutto lo Zenit di San Pietroburgo. La squadra russa è favorita, ma attenzione anche ai lituani del Rytas e i serbi del Partizan. sono addirittura quattro le squadre ...

Bologna - hub via Mattei - richiedente asilo molesta una bambina di 3 anni : Federico Garau L'episodio sarebbe avvenuto circa un mese prima della chiusura del centro: dopo avere avvicinato la bambina di 3 anni con una scusa, lo straniero 17enne ha approfittato di lei, palpeggiandola. Il ragazzo si trova ora in stato di fermo Si torna a parlare del tanto chiacchierato hub di via Mattei (Bologna), chiuso per lavori di ristrutturazione dallo scorso 12 giugno ed al centro delle proteste di sindacalisti ed ...

Banda dell’Autogrill fermata a Bologna : rubavano nelle auto e spedivano la refurtiva via posta : Tre uomini sono stati fermati dagli agenti del compartimento Polizia Stradale dell'Emilia Romagna al termine di un’attività di indagine iniziata ad aprile dopo il furto di un computer in un’auto nell’area di servizio sull’A14. Secondo la polizia, i tre utilizzavano un dispositivo elettronico che inibiva il segnale inviato dalla chiave-telecomando all’auto, impedendo di fatto la chiusura della portiera.Continua a leggere

Bologna. Chiusura Hub di via Mattei : la situazione dei lavoratori : Si è tenuto oggi nella sede della Città metropolitana di Bologna l’incontro relativo alla complessa situazione dei lavoratori dell’Hub di