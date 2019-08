Berlusconi dica addio a Salvini E punti su Cairo | il Macron italiano

Forza Italia - debutto Toti-Carfagna. Ma restano i malumori : “Premiato chi rema contro”. ”Affidare il partito a una diarchia - significa che Berlusconi ha abdicato” : Chi sperava che la nomina del tandem Carfagna-Toti potesse riportare il sereno in casa Forza Italia si è sbagliato di grosso. Non sono passate nemmeno 24 ore dall'investitura ufficiale e i neo coordinatori nazionali che oggi hanno debuttato in piazza (Montecitorio) con tanto di conferenza stampa on the road, già fanno discutere e dividono il partito. Da una parte, c'è chi esulta per la ''svolta'', convinto che "bisognava dare subito un segnale ...