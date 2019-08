Bergeggi | fermato un 17enne | è lui che ha lanciato il cassonetto

Fonte : vanityfair

(Di martedì 6 agosto 2019) È un ragazzo di 17 anni il responsabile del lancio delche aha colpito al volto un dodicenne francese, mentre dormiva in tenda con la sua famiglia.dai carabinieri, il ragazzo, che all’inizio aveva negato di essere coinvolto nell’accaduto, ha confessato di «non sapere che sotto c’erano persone» e pensava che il«finisse direttamente in mare». Agli inquirenti ilha spiegato di essere molto dispiaciuto. Dopo essere uscito dalla discoteca La Kava, verso le 3 del mattino, il giovane si è diretto al chiosco dei panini che però era chiuso e così ha deciso «di lanciare ilin spiaggia, convinto di lanciarlo direttamente in mare». La dinamica del fatto è stata ricostruita dai carabinieri di Savona, grazie alle parole di un testimone che ha assistito al lancio del bidone. Sul luogo non erano infatti presenti telecamere, ...

msn_italia : Bergeggi, fermato uno studente 17enne: è lui che ha lanciato il cassonetto - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Bergeggi, fermato uno studente 17enne: è lui che ha lanciato il #cassonetto - woopyaires : Bergeggi, fermato uno studente 17enne: è lui che ha lanciato il cassonetto -