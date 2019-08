Belen e Stefano De Martino non convincono i fan | le foto scatenano polemiche | «Tutto

Belen fa sognare con scatti hot e filma Stefano completamente nudo : boom di like : Più innamorati e complici che mai. Belen Rodriguez e Stefano De Martino continuano a documentare sui social le loro vacanze in famiglia e non lesinano qualche immagine bollente. In un video il ballerino e conduttore è apparso completamente nudo. La showgirl argentina ha ripreso l’amato mentre si faceva il bagno nella vasca e giocava con i capelli bagnati di suo figlio Santiago. Tante risate, ma anche un “vedo non vedo” che è ...

Belen e Stefano De Martino - vacanze senza familiari : svelato il motivo : Belen e Stefano De Martino, svelato il motivo delle vacanze senza familiari stretti (nemmeno Cecilia e Jeremias). Il retroscena: la richiesta fatta dal danzatore alla Rodriguez La famiglia di Belen, oppure, per la cronaca del Bel Paese, il Clan Rodriguez: l’espressione è nata per il fortissimo legame che unisce Belencita, Cecilia, Jeremias e mamma Veronica e […] L'articolo Belen e Stefano De Martino, vacanze senza familiari: svelato ...

Belen Rodriguez : estate a Ibiza senza la famiglia per amore di Stefano De Martino (RUMORS) : L'estate di Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Ibiza prosegue: il nuovo numero di "Spy" ha dedicato ampio spazio alla coppia, associando le foto esclusive dei due al mare ad una notizia del tutto inaspettata. Stando a quello che si vocifera, il conduttore napoletano avrebbe espressamente chiesto alla moglie di escludere dalle loro vacanze le famiglie di entrambi: il desiderio del 29enne, infatti, sarebbe quello di godersi l'argentina e il ...

Belen - via il costume per Stefano (e follower) : Ibiza isola d’amore. La ritrovata sintonia tra i coniugi De Martino, oltre ad essere positiva per la famiglia, è un volano social da non sottovalutare. Una serie di immagini da manuale della seduzione intrattengono i follower ansiosi di carpire gli ultimi dettagli d’amore. L’unica cosa che non si vede mai… è la pancia di Belen Rodriguez. Che vogliano dare un fratellino a Santiago, che il bebè sia già in cantiere o meno, saranno pure affari ...

Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino?/ Web diviso 'nelle storie beve birra' : Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino? Sul web si scatena il dibattito tra i fans: 'ma se nelle storie beve birra'.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme su Rai 2 al Festival Castrocaro : E' quasi tutto pronto per la 62esima edizione del Festival di Castrocaro. Sono in tutto dieci, i giovani finalisti che si contenderanno il titolo di Voce Nuova 2019 e giungono da tutto il territorio italiano. Ieri mattina 29 luglio, i nomi dei ragazzi sono stati presentati presso il Comune di Castrocaro Terme, in provincia di Forlì-Cesena. L'ultima serata, dove sarà decretato il vincitore, è stata fissata per martedì 03 settembre 2019 in diretta ...

Festival di Castrocaro - svelati i nomi dei 10 finalisti. La finale su Rai2 il 3 settembre con Belen Rodriguez e Stefano De Martino : Sono stati svelati i nomi dei 10 finalisti della 62esima edizione del Festival di Castrocaro che quest’anno torna in tv con lo show della finale che andrà in onda martedì 3 settembre in prima serata su Rai2. A condurla saranno Belen Rodriguez e Stefano De Martino per la prima volta insieme alla guida di un programma: i due canteranno e balleranno, esibendosi assieme ai tanti ospiti, affiancati dalla giuria presieduta da Simona Ventura. I ...

Santiago De Martino 'Sapete perché Dio ci ama?'/Il figlio di Belen e Stefano stupisce : Santiago De Martino, figlio di Belen Rodriguez e Stefano, star su Instagram. L'indovinello che sta spopolando: 'Sapete perché Dio ci ama?'.

La presunta gravidanza di Belen dietro l'ultimo scatto con Stefano e Santiago : Definirle strategiche è dire poco, ma le ultime foto postate dalla coppia Rodriguez-De Martino, sempre social ora più che mai, hanno infervorato le voci che sostengono la gravidanza della bella Belen dopo l'analisi attenta dei particolari, soprattutto degli abiti di lei. Che il loro amore stia vivendo una seconda, caldissima giovinezza è cosa nota. Che questo ritorno di fiamma sia potuto sbocciare in un secondogenito per la coppia sarebbe la ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino più affiatati che mai - il messaggio di lei : "Niente di più bello" : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano proprio aver ritrovato il loro folle amore, quello vero, quello che li ha portati all'altare e che gli ha fatto conoscere la gioia di essere genitori. I due, dopo il ritorno di fiamma infatti, sembrano più affiatati che mai. Numerosi i post che la showgi

Belen Rodriguez - nuovo scatto con dedica a Stefano : ‘Abbracciami sempre così forte’ : Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un'intensa storia d'amore. I due da quando si sono ritrovati sono più uniti che mai, tanto che sembra che non si siano mai lasciati. Il nuovo scatto pubblicato dalla showgirl ha conquistato nuovamente il web. La più grande di casa Rodriguez, nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram una foto molto sensuale che la ritrae tra le braccia di suo marito Stefano. La didascalia scelta per la foto ...