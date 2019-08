Beach volley | Europeo 2019 Mosca Tris azzurro | tutto facile per Rossi Carambula e

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Menegatti/Orsi Toth : che rimonta! Primo successo azzurro al Luzhniki : Inizia bene, con qualche patema di troppo ma bene, l’avventura azzurra al Campionato Europeo di Mosca. Le prime a scendere in campo sono state Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che sono tornate al successo ad un mese dall’ultima vittoria ottenuta agli ottavi di finale del Mondiale di Amburgo, battendo in rimonta 2-1 le greche Arvaniti/Karagkouni. Gara difficilissima per la coppia italiana che è partita malissimo, perdendo il Primo ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Domani il via : subito in campo le quattro coppie azzurre con un triplo assalto alla Russia : Prende il via al Luzhniki Sports Complex domattina alle 11 l’edizione 2019 del Campionato Europeo di Beach volley. Come sempre nelle annate dispari che precedono le Olimpiadi l’Europeo è un po’ compresso tra i tornei che danno punti per la qualificazione olimpica e dunque assume un ruolo secondario ma, soprattutto in campo maschile, questo è un torneo che assomiglia molto ad una rivncita del Mondiale che si è dispuitato un mese ...

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana e Malbork. Polonia - Slovenia e Ucraina festeggiano nel “circuito europeo” : Polonia in Polonia, Slovenia e Ucraina in Slovenia. Profeti quasi tutti in patria nei due tornei del circuito europeo del World Tour che si sono conclusi ieri a Malbork e Lubijana. MALBORK Nel torneo polacco niente finale tuta fra padroni di casa /che avevano occupato tre caselle su quattro in semifinale) ma la Polonia è riuscita comunque a trionfare grazie a Kadziola/Ociepski che in finale hanno sconfitto 2-0 (23-21, 21-17) i lituani ...

Beach volley - Europeo 2019 Mosca. Quattro coppie azzurre a caccia del titolo continentale a casa dei campioni del mondo : Quattro coppie per un sogno continentale. L’Italia si presenta con un contingente nutrito all’appuntamento del Campionato Europeo di Mosca e anche con qualche ambizione in particolare in campo maschile con Paolo Nicolai e Daniele Lupo che questo torneo lo hanno vinto già tre volte, l’ultima volta due anni fa in finale contro i dominatori del World Tour Mol/Sorum. Sono loro la carta principale da podio per l’ItalBeach in un Europeo che arriva in ...

Beach volley - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Cresce l’attesa per l’inizio degli Europei di Beach volley di Mosca. La prima partita della manifestazioni si disputerà proprio oggim alle ore 19.30: Schutzenhofer/Plesiutschnig-Bocharova/Voronina. Da domani (6 Agosto) inizierà anche il torneo maschile e gli impegni per le coppie italiane. Sarà una manifestazione di assoluto livello, con alcuni tra i giocatori più forti del panorama internazionale. Saranno quattro le coppie italiane ...

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. Mol/Sorum calano il Settebello - Pavan/Humana-Paredes non sbagliano un colpo : Vincono sempre loro. I norvegesi Mol e Sorum, che avevano eliminato Lupo/Nicolai agli ottavi, non falliscono l’appuntamento con il trionfo anche nel Major Series di Vienna e si aggiudicano il settimo torneo in stagione. Numeri impressionanti, quelli dei Vichinghi che, dal 27 aprile a oggi hanno vinto 49 partite delle 51 disputate il tornei ufficiali, conquistando la bellezza di otto podi consecutivi e sei vittorie. Un vero e proprio ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. Gli Ingrosso calano il tris. Per They e Barboni primo sigillo stagionale : Gli Ingrosso tornano assieme e vincono, They e Barboni si mettono assieme per la prima volta e vincono: tutte le strade sono buole per sbancare Palinuro, che ha ospitato la quinta tappa del Campionato iotaliano di Beach volley, l’ultima prima dei due tornei che assegneranno prima scudetto e poi Coppa Italia. Terzo torneo in coppia per i gemelli Paolo e Matteo Ingrosso e terzo sigillo nel circuito tricolore dopo le vittorie di Milano e ...

BPER Banca Beach volley Tour 2019. Pronostici rispettati a Lido di Spina : Godenzoni/Saguatti e Cottarelli/Ceccoli trionfano davanti al grande pubblico ferrarese : Pronostici della vigilia rispettati nella sesta tappa del BPER Beach Volley Tour che si è disputato al Bagno Kursaal di Lido di Spina e si è chiuso dopo due giorni pieni di partite che hanno divertito il numerosissimo pubblico che si è avvicendato ai bordi dei campi allestiti dalla BVU e dalla 4 Torri Ferrara, organizzatori dell’evento. In campo maschile è arrivata la vittoria delle teste di serie numero 1, Edgardo Ceccoli e Francesco ...

Beach volley - World Tour 2019 Vienna. A volte ritornano! Alison - Dalhausser e Lucena in semifinale. Canada contro Brasile per il titolo femminile : A volte ritornano! I grandi protagonisti dell’ultimo decennio del Beach volley mondiale sentono profumo di Olimpiadi e tornano a campeggiare in zona podio nei tornei più importanti. A Vienna nell’ultimo Major Series della stagione tornano in semifinale a sfidarsi per un posto nella finale i vecchi leoni statunitensi Lucena/Dalhausser e il campione di tutto dal 2015 al 2016 Alison in coppia con Alvaro Filho. I brasiliani avevano già ...

Beach volley - World Tour 2019 Malbork. Si ferma ai quarti la corsa di Alfieri/Sacripanti : Si ferma ai quarti la corsa degli azzurri Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti, protagonisti di una bella cavalcata dalle qualificazioni fino a un passo dalle semifinali nel torneo 1 strella maschile di Malbork. La coppia azzurra si ferma dopo un set contro i polacchi Chiniewicz/Korycki che piazzano la rimonta vincente (2-1) volano in semifinale. Gli azzurri partono forte vincendo senza troppe difficoltà 21-16 il primo set ma si bloccano in avvio ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Palinuro. Ingrosso scatenati - Manni/Bonifazi ko per infortunio. “Effetto Frasca” sul torneo femminile - out Zuccarelli/Traballi : Palinuro delle sorprese. La quinta tappa del Campionato Italiano emette già verdetti inattesi nella prima giornata di gare del tabellone principale con l’uscita di scena di alcune fra le coppie favorite della vigilia. In campo maschile all’appello mancano già le teste di serie numero 1, Manni/Bonifazi che vedono interrotta dopo otto tappe la loro serie di podi consecutivi, a causa dell’infortunio che li costringe al ritiro dal ...

Beach volley - World Tour 2019 Malbork. Alfieri/Sacripanti - che impresa : da ultimi del ranking ai quarti di finale in Polonia! : Un lampo di azzurro in una settimana non decisamente esaltante per l’Italia del Beach volley arriva da Malbork, in Polonia dove si disputa per la prima volta da queste parti un torneo 1 stella maschile del World Tour. Manuel Alfieri e Mauro Sacripanti, protagonisti del campionato italiano, fra le migliori coppie del panorama nazionale, sono arrivati da ultimi del ranking delle qualificazioni, hanno superato i due turni battendo 2-1 (19-21, ...

Beach volley - World Tour 2019 Lubijana. Quanta Olanda sulla sabbia slovena. Con Kjølberg/Hjortland Norvegia sugli scudi anche al femminile : Quattro coppie olandesi, quattro coppie della Slovenia: è una piccola invasione quella delle due nazioni più attese nei quarti di finale del torneo 1 stella di Lubijana che vivrà tra oggi e domani le sue fasi decisive e che non vede italiani al via nel tabellone principale dopo le eliminazioni dolorose nelle qualificazioni. In campo femminile le vincitrici di Alba Adriatica Wouters/Stam procedono senza troppi sussulti e nei quarti se la vedranno ...