Basket | Europei Under 16 2019 | le convocazioni dell’Italia per la rassegna continentale

Basket Femminile - Europei Under 20 2019 : l’Italia domina la Germania e finisce terza nel girone. Sfiderà Polonia o Repubblica Ceca : Al terzo tentativo arriva la prima vittoria della spedizione azzurra agli Europei Under 20 di Basket Femminile in programma in questi giorni in Repubblica Ceca. Distrutta, con un netto 74-33, la resistenza della Germania che rimane in partita solamente qualche minuto ad inizio primo quarto. Alla solita Sara Madera, oggi autrice di 14 marcature, si è aggiunta un’ottima Costanza Verona che alla fine è risultata essere la miglior marcatrice ...

Basket - Europei Under18 : Spagna campione! Battuta la Turchia in finale. L’Italia chiude in nona posizione : Emozionante successo per la selezione spagnola nella finale dell’Europeo Under18 in programma in questi giorni a Volos in Grecia. Battuta 57-53 la Turchia che per lunghi tratti ha sognato la vittoria, salvo poi arrendersi alla straripante rimonta degli iberici. Spettacolare la prestazione di Santiago Aldama che mette a segno 23 punti e trascina i suoi nel momento decisivo, ovvero ad inizio dell’ultimo quarto. Tra le fila della ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei Under 18 2019 : Italia maschile qualificata - non ce la fa la femminile : L’Italia maschile si qualifica per gli Europei di Basket 3×3 a livello Under 18. La squadra azzurra, formata da Gianmarco Arletti, Marco Borsetto, Simone Doneda e Matteo Parravicini, riesce a sfruttare alla perfezione il fatto di giocare in casa, a Rieti, e dunque porta a casa il biglietto per l’evento che si svolgerà a Tbilisi, in Georgia, dal 6 all’8 settembre. Non passa, invece, la controparte femminile (Silvia ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : Italia ancora sconfitta - la Francia si impone con un netto 34-52 : Seconda sconfitta per la Nazionale Italiana di Basket femminile agli Europei Under 20 2019 in corso di svolgimento a Klatovy, in Repubblica Ceca. Dopo il passo falso all’esordio con l’Olanda, la formazione allenata da Sandro Orlando si è arresa anche di fronte alla Francia con il punteggio di 34-52, al termine di un incontro condotto sin dall’inizio dalla formazione transalpina. Le azzurre sono riuscite a rimanere a contatto ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : esordio amaro dell’Italia - Olanda vittoriosa 72-75 con alte percentuali da tre : Finisce con una sconfitta l’esordio dell’Italia agli Europei femminili Under 20 in corso di svolgimento a Klatovy, in Repubblica Ceca. Le azzurre sono state sconfitte dall’Olanda con il punteggio di 72-75, al termine di una partita combattuta e che ha visto le olandesi concludere con il 44% (11/25) da tre punti. A testimoniare ulteriormente la natura beffarda della partita c’è il dato della valutazione, che dice Italia ...

Basket femminile - Europei Under 20 2019 : le convocate dell’Italia. Martina Fassina - Costanza Verona e Sara Madera guidano il gruppo azzurro : Partono tra due giorni gli Europei Under 20 femminili per quel che concerne il Basket femminile, con l’Italia alla caccia di un buon risultato dopo il quarto posto del 2018. Queste le convocate di coach Sandro Orlando, che deve fare a meno delle infortunate Alice Milani e Federica Giudice: Elisa Pinzan Giulia Ianezic Costanza Verona Alessandra Orsili Anastasia Conte Martina Fassina Beatrice Del Pero Valeria Trucco Giovanna Elena ...

Basket - Europei Under 18 2019 : Italia sconfitta agli ottavi. La Turchia si impone 67-55 : Si ferma negli ottavi di finale il cammino dell’Italia agli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Volos (Grecia). Gli azzurrini sono stati sconfitti dalla Turchia per 67-55 ed ora giocheranno per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto (sfida con la perdente di Francia-Croazia). Alla squadra di coach Bocchino non sono bastati i 14 punti di Sasha Mattias Grant e le buone prove di Davide Casarin (13) e Gabriele Procida (10). Miglior ...

Basket - Europei Under 18 2019 : seconda sconfitta per gli azzurri. Vince la Russia ed ora ottavo con la Turchia : La prima fase degli Europei Under 18 si chiude con una sconfitta per l’Italia. A Volos gli azzurrini sono stati battuti 63-56 dalla Russia. La squadra di coach Bocchino ha chiuso al terzo posto ed ora se la vedrà con la Turchia negli ottavi di finale. All’Italia non sono bastati i 13 punti di Procida e Donadio. La selezione del Bel Paese aveva anche cominciato bene la partita, chiudendo il primo quarto avanti di sei punti (18-12). ...

Basket - Europei Under18 2019 : l’Italia batte 64-58 la Lituania - domani grande sfida alla Russia : Dopo la sconfitta all’esordio l’ItalBasket Under 18 si rialza battendo per 64-58 la Lituania nella seconda partita valida del Girone B agli Europei di categoria che si stanno svolgendo in questi giorni in Grecia. Decisivo il break sul finale di primo tempo quando, trascinati da Sasha Grant e Davide Casarin, gli azzurri si sono spinti a +8 “tagliando le gambe” agli avversari. Tra gli azzurri davvero importanti le prestazioni di Davide Casarin, 13 ...

Basket - Europei Under 18 2019 : Italia-Montenegro 54-62. Sconfitta all’esordio per gli azzurrini : Partenza difficile per la Nazionale italiana agli Europei Under 18 2019 di Basket maschile. Alla Portaria Hall di Volos (Grecia), la formazione allenata da Antonio Bocchino è stata Sconfitta dal Montenegro con il punteggio di 54-62 al termine di una partita con poche luci e tante ombre, nella quale gli azzurri hanno sempre inseguito gli avversari avvicinandosi soltanto in paio di occasioni ma non dando mai l’impressione di poter riaprire ...

Basket - Qualificazioni Europei 2021 : Italia con Russia - Macedonia ed Estonia - ma fuori classifica in quanto paese ospitante : Si è svolto questa mattina a Monaco di Baviera, in Germania, il sorteggio delle Qualificazioni all’Europeo 2021 di Basket maschile. La Nazionale Italiana ha seguito la procedura di estrazione con interesse relativo dal momento che l’assegnazione a Milano di uno dei quattro gironi della fase a gironi della prossima rassegna iridata ha garantito agli azzurri la sicurezza del posto nella manifestazione. La FIBA ha deciso comunque che le ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia con Repubblica Ceca - Romania e Danimarca : Si è svolto pochi minuti fa il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei di Basket femminile del 2021, in programma tra Valencia (Spagna), Lione e Parigi (Francia). L’Italia è capitata in un raggruppamento abbordabile, con la Repubblica Ceca (principale avversaria), la Romania e la Danimarca. Certamente la formazione Ceca, pur quindicesima agli ultimi Europei, è la più accreditata, con il blocco dell’USK Praga (Katerina e ...

Sorteggio Qualificazioni EuroBasket 2021 : ecco i gironi dell’Italia maschile e femminile per i prossimi Europei : Sorteggiati i gironi di qualificazione ad EuroBasket 2021: ecco le avversarie dell’Italia maschile e femminile ai prossimi Europei di pallacanestro Quest’oggi, lunedì 22 luglio, in quel di Monaco di Baviera, sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione per i prossimi Europei di Basket. Per quanto riguarda il torneo maschile, le 32 squadre presenti sono divise in 8 gironi da 4. L’Italia, vista l’assegnazione di uno dei gironi alla ...