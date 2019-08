Basket | Danilo Gallinari dimesso dall’ospedale dopo l’intervento di appendicectomia Sarà

Basket – Danilo Gallinari lascia l’ospedale di Verona : l’azzurro dimesso dopo l’intervento per appendicite : Danilo Gallinari dimesso dall’ospedale di Verona. l’azzurro è tornato in raduno Danilo Gallinari è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Verona, dove nella tarda serata del 3 agosto è stato operato di appendicectomia. l’azzurro, in ottimo stato di salute, ha fatto ritorno nel raduno della Nazionale in corso a Verona. Da domani inizierà il percorso di recupero per tornare a lavorare con i compagni nel raduno di Roma (12/14 ...

Basket - Danilo Gallinari : “Italia possibile rivelazione ai Mondiali. In NBA quando diventerò free agent sceglierò per vincere” : Continuano ad avvicinarsi i Mondiali di Cina 2019, e aumenta sempre di più l’attesa per capire quali possono essere le prospettive dell’Italia alla manifestazione iridata, che non giocava da 13 anni. A parlarne ancora è Danilo Gallinari, raggiunto da Umberto Zapelloni su Il Foglio. Queste le parole del giocatore, prossimo a compiere 31 anni: “quando tifosi ed esperti pensano ai big del Mondiale in Cina non c’è nessuno che ...

Basket - Danilo Gallinari fa sognare l’Olimpia Milano : “sarebbe bello tornarci fra qualche anno” : Danilo Gallinari fa sognare i tifosi dell’Olimpia Milano con le sue dichiarazioni: il cestista dei Thunder apre ad un possibile ritorno in futuro Dopo una buona stagione passata con il Clippers, franchigia che, nonostante qualche cessione pesante, ha comunque raggiunto i Playoff, Danilo Gallinari si ritrova a vestire la maglia dei Thunder in seguito alla trade che ha portato Paul George a Los Angeles. OKC è in pieno rebuilding e, se ...

Basket - Danilo Gallinari : “Abbiamo le potenzialità per conquistare una medaglia ai Mondiali. Spero che le ragazze vincano gli Europei” : Danilo Gallinari è convinto che la Nazionale Italiana possa essere grande protagonista ai Mondiali di Basket, che si svolgeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. L’azzurro, ala dei Los Angeles Clippers, ha parlato con i cronisti a margine della presentazione a Milano della seconda edizione di We Playgound Together, un progetto di riqualificazione delle aree sportive della città. Queste le sue dichiarazioni all’ANSA in merito alle ...