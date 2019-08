Avvocato Elder | chiesti video zona a Procura Roma

Fonte : romadailynews

(Di martedì 6 agosto 2019)– “Abbiamo presentato una richiesta ufficiale per l’acquisizione di tutti idella, perche’ noi crediamo che attraverso ilpossa essere fatta chiarezza su cosa sia effettivamente accaduto”. Cosi’ l’Roberto Capra, legale di Finnegan Lee, fuori dall’hotel Le Meridien, a, dove si sono svolti, per poco piu’ di due ore, nuovi sopralluoghi per l’indagine sulla morte del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega. “Tutti hanno scritto- ha continuato Capra- che ci sarebbe stata una reazione da parte del nostro cliente” per questa ragione si confida “neldel momento dell’incontro. È su quello che bisogna fare chiarezza”. Il, infatti, e’ stato “chiesto allaperche’ sono uscite indicazioni contrastanti sulla presenza o ...

