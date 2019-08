Audace Cerignola | il legale Di Cintio | “Figc e Lega Pro non impugnino la sentenza”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) “Per la comunità di, i suoi tifosi, il presidente Grieco e il sindaco Metta non posso che essere felice di questo ripescaggio in Serie C dell’e del terzo ricorso su tre accolto. Mi auguro che Federazione ePro non vogliano impugnare la sentenza”. Lo scrive su Twitter l’avvocato Cesare Didell’, all’indomani della decisione del Collegio di Garanzia di accogliere il ricorso del club pugliese contro la sua esclusione dal campionato di Serie C. “Questa scelta -aggiunge Diriferendosi a un eventuale ricorso al Tar- dilaterebbe i tempi a danno della competizione. La riforma della giustizia sportiva voluta proprio dalla Figc doveva servire a dare certezze sul regolare inizio di tutte le competizioni. Che sia davvero così e non il contrario”. Ripescaggi Serie C, clamoroso: accolto ...

