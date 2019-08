Atletica – Europei a squadre di Bydgoszcz | domani la partenza degli azzurri per la Polonia

Fonte : sportfair

(Di martedì 6 agosto 2019) I 54raggiungeranno nel pomeriggio dila località polacca che accoglie la rassegna continentale per nazioni, la vecchia Coppa Europa Decollada Fiumicino la spedizione azzurra per glidi) in programma da venerdì 9 a domenica 11 agosto. I 54raggiungeranno nel pomeriggio dila località polacca che accoglie la rassegna continentale per nazioni, la vecchia Coppa Europa, e da giovedì si alleneranno nelle strutture che ospitano le gare. La formula dell’edizione 2019 prevede cinque retrocessioni su dodici, di conseguenza serve un posto tra le prime sette per rimanere nella massima serie, la Super League. L’Italia giovane del DT Antonio La Torre affronta la manifestazione sull’onda dell’entusiasmo per un luglio internazionale di qualità e per un livello medio di risultati stagionali che fa ben sperare. Gli ...

flamminiog : RT @sportface2016: I 54 azzurri di #LaTorre per gli Europei a squadre in Polonia - sportface2016 : I 54 azzurri di #LaTorre per gli Europei a squadre in Polonia - Nuotoinpiscina : RT @ItaliaTeam_it: Prove di staffetta per le velociste #ItaliaTeam. ?? Venerdì a Bydgoszcz iniziano gli Europei a squadre di atletica legge… -