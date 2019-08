Atletica | Coppa Europa 2019 | i giovani dell’Italia al debutto Saranno nove gli azzurri

Atletica - Coppa Europa 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 9-11 agosto si disputerà la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, il nome della competizione è quello con cui è passato alla storia anche se adesso si chiama ufficialmente Campionato Europeo per squadre: cambia la facciata, non la sostanza di una manifestazione a cui partecipano 12 Nazionali del Vecchio Continente che si daranno battaglie in tutte le specialità all’interno dello stadio (eccetto i 10000 metri) per ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : analisi dei convocati dell’Italia. Pesano le assenze di Tortu e Tamberi - giovani da responsabilizzare : La squadra italiana si appresta ad affrontare uno degli appuntamenti più importanti della stagione estiva di Atletica leggera: nel prossimo fine settimana (da venerdì 9 a domenica 11 agosto) andranno infatti in scena a Bydgoszcz (Polonia) le gare dei Campionati Europei a squadre 2019. La competizione ha preso il posto della Coppa Europa, mantenendo però un formato analogo, e l’obiettivo della spedizione azzurra sarà quello di difendere il ...

Atletica - Coppa Europa 2019 - Antonio La Torre spiega le convocazioni : “Sarà una squadra con molti nuovi protagonisti” : Poco fa la FIDAL ha comunicato i convocati azzurri per i Campionati Europei a squadre, che si svolgeranno a Bydgoszcz (Polonia) dal 9 all’11 agosto. In gara vedremo 54 italiani, che proveranno a replicare le buone prestazioni delle ultime uscite per permettere alla Nazionale di evitare la retrocessione, visto che ben cinque squadre scenderanno in “Serie B” nel prossimo anno. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha rilasciato una lunga ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : i convocati dell’Italia. Sottile - Jacobs e Re guidano 54 azzurri a Bydgoszcz : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Campionati Europei a squadre che andranno in scena a Bydgoszcz (Polonia) nel weekend del 9-11 agosto. Si tratta della cara vecchia Coppa Europa che da qualche stagione ha cambiato nome, non la sostanza: la nostra Nazionale lotterà per evitare la retrocessione, ben cinque formazioni saranno costrette alla “Serie B” visto ...

Atletica - Filippo Tortu : l’infortunio era più serio del previsto - niente Coppa Europa. Mirino sui Mondiali : L’infortunio subito da Filippo Tortu durante i 100 metri corsi a Stanford in Diamond League è stato più serio del previsto. A confermarlo è stato Alfio Giomi, Presidente FIDAL, in un’intervista pubblicata proprio sul sito federale: il primatista italiano (9.99 lo scorso anno) aveva sbandato durante la gara e in un appoggio aveva quasi toccato la linea della corsia, l’annunciata lesione al bicipite femorale sinistro non è stata ...

Atletica - l’Italia trionfa nella Coppa Europa dei 10.000 metri : Crippa trascina gli azzurri al successo : La squadra maschile conquista il successo grazie a Crippa, abile a trascinare Dini ed El Otmani. Bronzo invece per la squadra femminile Vittoria dell’Italia nella Coppa Europa dei 10.000 metri a Londra, con il trionfo di Yeman Crippa che trascina la formazione maschile al successo per team. Il 22enne azzurro, bronzo continentale nella scorsa stagione, conquista la gara in 27:49.79 mentre completano il risultato di squadra Lorenzo Dini, ...

Atletica - Yeman Crippa Imperatore! Trionfo nella Coppa Europa dei 10000 m - l’azzurro domina a Londra! : Imperatore d’Europa! Yeman Crippa ha dominato la Coppa Europa dei 10000 metri che è andata in scena questa sera a Londra (Gran Bretagna), l’azzurro ha confermato il pronostico della vigilia sotto una pioggia battente e si è imposto col tempo di 27:49.79, un crono superiore a quello che l’anno scorso valse il terzo posto in questo contesto ma le condizioni meteo e una condotta di gara troppo accorta dei pacemakers hanno fatto la ...

Atletica - Coppa Europa prove multiple : Italia quarta in First League - Simone Cairoli si ritira : Quarto posto per l’Italia nella First League dei Campionati Europei a squadre di prove multiple. A Ribeira Brava (Portogallo) gli azzurri hanno cercato di distinguersi in un buon contesto competitivo: Federica Palumbo ha chiuso l’eptathlon al quarto posto con 5497 punti migliorando il suo personale di 112 punti con tanto di prestazioni lodevoli nel lungo (5.78) e nel giavellotto (44.69). Ottava Enrica Cipolloni (5418), nona Sveva ...

Atletica - Londra ospita la Coppa Europa dei 10.000 metri : Yeman Crippa guida la delegazione azzurra : L’Italia si presenta con due squadre al completo, sei uomini e sei donne, e con molte punte che possono ben figurare come singoli e per la classifica a squadre Volano a Londra gli azzurri dei 10.000 metri: decolla domani la spedizione per la Coppa Europa di specialità, in programma sabato 6 luglio nella capitale britannica alla Parliament Hill Athletics Track, nel vivace contesto della Night of the 10,000m PBs. L’Italia si presenta con due ...

Atletica - Coppa Europa 10000 metri 2019 : i convocati dell’Italia - spiccano Yeman Crippa e Sara Dossena : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per la Coppa Europa dei 10000 metri che si disputerà sabato 6 luglio a Londra (Gran Bretagna) nel contesto della Night of the 10,000 m PBs presso il Parliament Hill Athletics Track. Saranno presenti 12 azzurri (6 uomini e 6 donne), spiccano in particolar Yeman Crippa, bronzo europeo di specialità e terzo lo scorso anno in questa ...