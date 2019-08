Assicurazioni | partnership a tre tra Genertel | Chebanca! e Yolo

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Milano, 6 ago. (AdnKronos) –strategica tra, la società dell’insurtech totalmente digitale. “Tra le società – spiega una nota – è stata avviata unastrategica per lo sviluppo di prodotti e servizi personalizzati in ambito assicurativo interamente sottoscrivibili attraverso i canali digitali di”. Nel dettaglio, l’accordo prevede l’offerta da parte di, la compagnia assicurativa diretta di Generali Italia, di coperture assicurative al 100% accessibili digitalmente tramite Internet e il mobile banking die sviluppate in collaborazione con, che ha già una piattaforma tecnologica dove è possibile sottoscrivere polizze personalizzate. Dall’auto alle biciclette, dai viaggi allo sport: saranno queste alcune delle prime proposte di copertura temporanea, ...

legal_community : Legance e Gop nella partnership tra Banca Iccrea e Cattolica Assicurazioni - -