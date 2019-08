Ascolti TV | Lunedì 5 agosto 2019 Mother’s Day 13 7% batte Femmine Contro Maschi

Ascolti TV | Lunedì 5 agosto 2019 : Mother's Day Nella serata di ieri, Lunedì 5 agosto 2019, su Rai1 il film Mother’s Day ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Femmine contro Maschi ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Le Iene presentano Rosa e Olindo, due innocenti all’ergastolo ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 ...

Ascolti tv lunedì 5 agosto 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Mother's Day ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film tv Salvo d'Acquisto ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il film Femmine contro maschi ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show - Rosa e Olindo, due innocenti all'ergastolo, in replica, ha registrato un ...

Ascolti Tv Lunedì 5 Agosto : Ascolti Tv Lunedì 5 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Mother’s Day – Rai 1 – milioni e % Femmine contro Maschi – Canale 5 – milioni e % Hawaii Five-0 (2 ep. 1a Tv + 1 replica) – Rai 2 – mila e % Identità – Rai 3 – mila e % Le Iene Rosa e Olindo (replica) – Italia 1 – mila e % Dante’s Peak La furia della montagna – Rete 4 – mila e ...

Ascolti tv lunedì 29 luglio : Temptation Island batte ancora tutti e sfiora i 4 milioni : Il programma trasmesso da Canale 5 Temptation Island è stato il più visto del prime time di ieri sera con 3.875.000 telespettatori e uno share del 24,65% raggiunto dalla sua puntata conclusiva (anche se stasera va in onda lo speciale che racconta cos’è successo ai concorrenti un mese dopo). Secondo gradino del podio per il film in onda su Rai1 Black or White seguito da 2.463.000 telespettatori (share 13,59%). Terzo posto per Rai2 Hawaii ...

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019. Temptation Island chiude in bellezza (24.65%) - Black or White 13.59% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato 2.463.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.39 – la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori pari al 24.7% di share. Il picco in valori assoluti del programma (e dell’intera giornata televisiva) si è registrato alle 22.25 ed è pari a 4.354.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019. Temptation Island chiude in bellezza (24.7%) : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato 2.463.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 alle 0.39 – la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato 1.082.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Act of Valor ha intrattenuto 925.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019. Temptation Island chiude in bellezza (24.7% : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato .000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video 3.875.000 spettatori pari al 24.7% di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Act of Valor ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Mano sulla Culla ha ottenuto .000 ...

Ascolti tv lunedì 29 luglio 2019 : L'ultima di Temptation Island fa incetta di Ascolti. Prime Time Su Rai 1 Il film Black or White ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film La mano sulla culla ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Temptation Island ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Gone ha registrato un netto di .000 ...

Ascolti TV | Lunedì 29 luglio 2019 : Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 29 luglio 2019, su Rai1 il film Black or White ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la finale di Temptation Island 6 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Hawaii Five O ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Act of Valor ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 La Mano sulla Culla ha ottenuto .000 spettatori pari ...

Ascolti Tv lunedì 29 luglio - Temptation Island Finale tra Black or White - Hawaii Five-0 : Ascolti Tv lunedì 29 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island Finale – Canale 5 – milioni e % Black or White – Rai 1 – milioni e % Hawaii Five-0 (2 inedite + 1 replica) – Rai 2 – mila e % La mano sulla culla – Rai 3 – mila e % Act of Valor – Italia 1 – mila e % Gone (1a tv free 2 episodi) – Rete 4 – mila e % L’impero del sole ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di lunedì 12 luglio 1993 : testa a testa in prima serata fra Rai 1 e Canale 5 : Siamo arrivati all'appuntamento numero nove con TeleVideoBlog, la rubrica di TvBlog che vi porta fra le tante pagine dell'immortale televideo alla ricerca dei dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo esaminando.Siamo tornati nei primi anni '90, dopo essere stati nella loro metà una settimana fa (grazie a @rogerunderground da Instagram), questa volta ci rechiamo nell'estate televisiva italiana 1993: ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 22 luglio : vince Temptation Island con 3.6 milioni : È ancora una volta ‘Temptation Island‘ a vincere la gara agli Ascolti. Il docu-reality di Canale 5 è stato il programma più visto del prime time del 22 luglio con 3.661.000 telespettatori e il 23.6% di share. La quinta puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 38.11% di share e di 3.982.000 di telespettatori. Grande successo anche sui social con 760.000 interazioni complessive (su Facebook, Twitter ...

Ascolti TV | Lunedì 22 luglio 2019. Temptation Island vince con il 23.6%. Amiche da Morire 13.8% : Temptation Island - Massimo e Ilaria Su Rai1 Amiche da Morire ha conquistato 2.508.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale 5 Temptation Island ha raccolto davanti al video 3.661.000 spettatori pari al 23.6% di share. Su Rai2 Hawaii Five-O ha interessato 1.042.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 The Fast and The Furious – Tokyo Drift ha catturato l’attenzione di 983.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 La Meccanica ...

Ascolti tv lunedì 22 luglio 2019 : prosegui la letturaAscolti tv lunedì 22 luglio 2019 pubblicato su TVBlog.it 23 luglio 2019 09:44.