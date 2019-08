Ascolti tv | dati auditel del 5 agosto vince Mother’s Day

Ascolti tv - dati auditel del 4 agosto vince Purchè finisca bene 2 : Ascolti tv, prime time Netto successo per i canali Rai nella serata di domenica 4 agosto. La replica della fiction Mia moglie, mia figlia, due bebè – della serie Purché finisca bene 2 – con Neri Marcorè, Serena Autieri e Flavia Gatti, ha ottenuto 2 milioni 404mila spettatori pari al 15.8% di share. Molto bene il volley femminile su Rai2: il match Italia – Olanda, che ha visto la nostra nazionale azzurra qualificarsi alle ...

Ascolti tv - dati Auditel giovedì 25 luglio : vince la replica di Don Matteo 11 : La replica di ‘Don Matteo 11‘, trasmessa il 25 luglio da Rai1, è stato il programma più visto della prima serata televisiva, con 2.270.000 telespettatori e il 14.9% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Finalmente la Felicità‘, con 1.937.000 telespettatori e l’11.6% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Ricatto ad alta quota‘, con 1.132.000 telespettatori e il 6.7% di ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 24 luglio vince Superquark con 1.7 milioni : vince la gara agli Ascolti di mercoledì 24 luglio Superquark, su Rai1, con 1 milione 783mila telespettatori e l’11.01% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la serie Manifest ha raccolto 1 milione 596mila spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai3 l’appuntamento con “Chi l’ha visto? Speciale” ha registrato 1 milione 368mila spettatori con l’8.2% di share, e a seguire la puntata di Narcotica, con Nicola ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 23 luglio : l’ultima puntata di The Resident vince con 2.3 milioni : È il nuovo appuntamento con la serie ‘The Resident‘, trasmessa da Rai1, il programma più visto della prima serata del 23 luglio con 2.316.000 telespettatori e il 13.3% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, la replica di ‘Rosy Abate‘ con 1.884.000 spettatori e l’11.2% di share. Terzo piazzamento, su Rai3, per ‘La Corte‘ con 978.000 spettatori e il 5.5% di share. A seguire, tra gli ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 22 luglio : vince Temptation Island con 3.6 milioni : È ancora una volta ‘Temptation Island‘ a vincere la gara agli Ascolti. Il docu-reality di Canale 5 è stato il programma più visto del prime time del 22 luglio con 3.661.000 telespettatori e il 23.6% di share. La quinta puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 38.11% di share e di 3.982.000 di telespettatori. Grande successo anche sui social con 760.000 interazioni complessive (su Facebook, Twitter ...

Ascolti tv - dati auditel domenica 21 luglio vince Il viaggio di Fanny : Ascolti tv, prime time La pellicola sulla scrittrice Fanny Ben-Ami scampata all’Olocausto su Canale 5 dal titolo Il viaggio di Fanny ha registrato 1.835.000 telespettatori, share 11.3% aggiudicandosi la prima serata. Su Rai1 i due episodi della quarta stagione di Un passo dal cielo, la fiction proposta in replica, con Daniele Liotti nelle vesti del nuovo comandante del corpo forestale, è stata scelta da 1 milione 624mila telespettatori pari ...

Ascolti tv - dati auditel giovedì 18 luglio - vince Don Matteo 11 : Ascolti tv, prime time Don Matteo non tradisce mai, nella sfida delle repliche della tv estiva, la riproposizione della stagione 11 su Rai1 ha fatto segnare 2.244.000 spettatori e il 14% di share. Mentre si è piazzato al secondo posto, su Canale 5, il film in replica Il Principe e il Pirata con 1.973.000 spettatori e l’11% di share. Terzo piazzamento, su Rai3, per The Circle con 1.147.000 spettatori e il 6.5% di share. A seguire, tra gli ...

Ascolti tv - dati Auditel 17 luglio : Manifest vince su Conversazione su Tiresia di Camilleri : È ‘Manifest‘ in onda su Canale 5 a vincere il prime time di mercoledì 17 luglio con 1.912.000 telespettatori e l’11,44% di share. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per ‘Conversazione su Tiresia‘, trasmesso da Rai1 che ha ottenuto 1.710.000 telespettatori e uno share del 9,05%. Terzo posto per Rai3 con ‘Speciale Chi l’ha visto?’ seguito da 1.573.000 telespettatori (share ...

Ascolti TV | Mercoledì 17 luglio 2019. Manifest 11.4% - Conversazione su Tiresia 9.1%. Tutti i dati degli omaggi ad Andrea Camilleri : Andrea Camilleri - Conversazione su Tiresia Su Rai1 Conversazione su Tiresia ha siglato il 9.1% con 1.710.000 spettatori. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.912.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 1.042.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.480.000 spettatori (8.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale Estate ha raccolto ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 16 luglio : vince The Resident con 2.8 milioni : Con 2 milioni 283mila telespettatori, e il 13.4% di share, i nuovi episodi di The Resident – il medical drama statunitense proposto il 16 luglio in prima serata su Rai1 – hanno conquistato il prime time. Ascolti tv prime time Su Canale5 Rosy Abate – La Serie è stata seguita da 1 milione 731mila telespettatori e il 9.6% di share. Su Rai3, il film Un tirchio quasi perfetto, commedia francese del 2016 diretta da Fred Cavayé con ...

Ascolti tv - dati auditel lunedì 15 luglio vince Temptation Island : Ascolti tv, prime time I falò in riva al mare, i tormenti amorosi delle diverse coppie, l’inappuntabile Filippo Bisciglia, il caldo estivo tutto ha contribuito al successo in prima serata di Temptation Island 2019 su Canale 5 che avvicinandosi al gran finale stravince il confronto televisivo con 3.953.000 spettatori pari al 23.3% di share. Al secondo posto su Rai1 Parigi a tutti i costi, visto da 2.943.000 spettatori con il 14.1% di share. ...

Ascolti tv - dati auditel domenica 14 luglio : vince A un passo dal cielo 4 : Ascolti tv, prime time A un passo dal cielo 4, nonostante sia in replica garantisce a Rai1 la vittoria negli Ascolti serali. La fiction con Daniele Liotti è stata vista da 1.983.000 telespettatori con uno share del’11,4%. Il film su Canale 5, Colpa delle stelle è stato invece seguito da 1.626.000 telespettatori con uno share del 10,19%. Terzo posto per il film Black Butterfly con Antonio Banderas trasmesso da Rai3 e visto da 1.150.000 ...

