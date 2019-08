Arrestato a Genova il medico di Sendero Luminoso

Genova - pesta e tenta di stuprare connazionale : Arrestato nigeriano : Federico Garau Lo straniero era pronto a salire su un treno diretto a Levante per far perdere le proprie tracce, ma è stato convinto a tornare indietro da alcune conoscenti. Il 21enne, un clandestino, si trova ora in stato di fermo, in attesa di giudizio È finito in manette nella giornata di ieri a Genova un 21enne nigeriano accusato di tentata violenza sessuale e rapina ai danni di una connazionale sua conoscente. Il fatto si è ...