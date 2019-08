Anticipazioni Bitter Sweet dal 19 al 23 agosto 2019 | Nazli e Ferit si Sposano!

Bitter Sweet Anticipazioni Turche : Deniz ha un incidente mentre Asuman... : Deniz ha un incidente in moto dopo aver scoperto da Nazli che lei ama Ferit ma poi, come Asuman, scopre che il matrimonio è una farsa.

Bitter Sweet Anticipazioni : FERIT e NAZLI ottengono la custodia di BULUT : Buone notizie per i fan di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore: nelle prossime settimane FERIT (Can Yaman) e NAZLI (Ozge Gurel) otterranno la custodia del piccolo BULUT (Alihan Turkdemir)!!! Prima di arrivare a questo importantissimo momento, i nostri protagonisti dovranno affrontare però una serie di ostacoli… Bitter Sweet, news: Deniz scopre la messinscena del matrimonio Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che FERIT e ...

BITTER SWEET - Anticipazioni puntata di martedì 6 agosto 2019 : anticipazioni puntate 43 e 44 di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda martedì 6 agosto 2019 alle 14,45 su Canale 5: Il giudice ha ormai deciso che il piccolo Bulut verrà affidato alle cure di Hakan e Demet, ma Ferit non intende arrendersi e progetta un piano per riprenderselo che però prevede il coinvolgimento di Nazli… Hakan e Demet chiedono a Deniz di lasciare loro le sue azioni, promettendogli in cambio ...

Bitter Sweet - Anticipazioni : Ferit e Nazli si sposano per ottenere l’affidamento di Bulut : Nazli - Bitter Sweet Per via della breve pausa estiva de Il Segreto, le puntate di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore si allungano e, per questa settimana, andranno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14.50 alle 16.50 circa. Le vicende della telenovela turca, in questo modo, entreranno sempre più nel vivo e i telespettatori assisteranno, finalmente, al matrimonio tra i protagonisti Ferit (Can Yaman) e Nazli (Ozge Gurel). ...