Alfa Romeo - Il taxi del Biscione in mostra al Museo di Arese

Formula 1 – Raikkonen - i problemi con l’alcol e la vita privata : “se l’Alfa Romeo si intromette io lascio. A mio figlio racconterò…” : Kimi Raikkonen ha rilasciato un’importante intervista a Vezess nella quale parla di alcuni argomenti riguardanti la sua vita privata, sempre tenuta ben nascosta da media e curiosi Kimi Raikkonen, detto ‘Iceman’, ha un soprannome che lo descrive perfettamente. Il pilota finlandese è poco incline a gossip e argomenti frivoli, preferendo godere della sua privacy insieme alla famiglia. La sua vita privata in effetti non è mai ...

Formula 1 – Chris Horner - che stoccata a Gasly : “dobbiamo lottare con Mercedes e Ferrari - non con Alfa Romeo e McLaren” : Christian Horner non risparmia una netta stoccara a Pierre Gasly: la prestazione in Ungheria del giovane pilota Red Bull non è piaciuta al team principal della scuderia Weekend a due facce per la Red Bull. Se da un lato Max Verstappen ha conquistato la prima pole position della sua carriera, chiudendo poi la gara in seconda posizione dietro un super Lewis Hamilton, dall’altro Pierre Gasly è apparso in netta difficoltà, chiudendo ...

Kimi Raikkonen non smetterà di fare cose pericolose solo perché è in F1. Noto per l'amore per i rally, il motocross e di recente per essere saltato da un edificio in una piscina, il 39enne insiste nel dire che la sua vita lontano dalla F1 è solo roba sua. "Non ho letto il mio contratto […]

Formula 1 – Sabato amaro per Giovinazzi : il pugliese dell’Alfa Romeo penalizzato in Ungheria : Tre posizioni in meno per Giovinazzi: il pugliese dell’Alfa Romeo penalizzato per impeeding in Ungheria Sabato amarissimo per Giovinazzi. Al termine delle qualifiche del Gp dell’Ungheria, durante le quali è stato Max Verstappen a conquistare la pole position, la sua prima in carriera, Antonio Giovinazzi è stato autore di una manovra scorretta che gli è costata cara. Il pugliese dell’Alfa Romeo è finito infatti sotto ...

F1 - GP Germania 2019 : Alfa Romeo fa ricorso contro la penalità di 30”. Raikkonen e Giovinazzi sperano : La Alfa Romeo ha presentato ricorso contro la penalizzazione di 30 secondi inflitta alle due vetture in occasione del GP di Germania 2019, decima tappa del Mondiale F1 andata in scena lo scorso weekend a Hockenheim. Kimi Raikkonen aveva conquistato il settimo posto appena davanti al compagno di squadra Antonio Giovinazzi ma i commissari di gara hanno poi deciso di punire i due piloti perché avrebbero infranto l’articolo 27.1 del ...

Il team Alfa Romeo Racing non ha ancora deciso se presentare appello contro la penalità che è costata i punti a entrambi i piloti in Germania. Arrivati 7° e 8°, a Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi sono stati aggiunti 30 secondi al tempo di arrivo, per un'irregolarità della frizione al via. "Anche i giornalisti esperti […]

FCA/ Brasile e Usa salvano il Gruppo dai disastri di Maserati e Alfa Romeo : Fca è riuscita a presentare dati semestrali non negativi. La situazione per il Gruppo di Manley è però tutt'altro che semplice e buona

Alessandro Cinelli nuovo Head of Aerodynamics Alfa Romeo Racing : Sauber Motorsport AG, which operates and manages the Alfa Romeo Racing team in the Formula One World Championship, have appointed Alessandro Cinelli to the position of Head of Aerodynamics, where he will succeed new Technical Director, Jan Monchaux. Alessandro joins Alfa Romeo Racing from Scuderia Ferrari, where he was Head of Aero Experimental Group and […]

Formula 1 - l’Alfa Romeo non ci sta : pronto l’appello contro la penalizzazione subita dopo il Gp di Germania : Il team di Hinwil ha annunciato che presenterà appello contro la penalizzazione inflitta a Giovinazzi e Raikkonen dopo il Gp di Germania L’Alfa Romeo non ha nessuna intenzione di arrendersi, la penalizzazione inflitta a Raikkonen e Giovinazzi a due ore dalla fine del Gp di Germania non è andata giù a Frederic Vasseur. Photo4/LaPresse Il team principal della scuderia svizzera ha infatti preannunciato appello contro la decisione dei ...

Penalità per le due Alfa Romeo Racing. Hamilton e Kubica a punti : Qualche ora dopo il termine del GP di Germania, la FIA ha penalizzato i piloti Alfa Romeo Racing Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi per irregolarità della frizione al via della gara. La Penalità di 30 secondi li fa uscire dalla top 10, promuovendo quattro piloti, tra cui Robert Kubica che, col 10° posto, dà il […]

F1 - GP Germania 2019 : il nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità alle Alfa Romeo. Hamilton 9° - vince Verstappen davanti a Vettel : Cambia l’ordine d’arrivo del GP di Germania 2019 in seguito alla penalizzazione inflitta alle Alfa Romeo per delle irregolarità alla partenza. A Kimi Raikkonen e ad Antonio Giovinazzi sono statin inflitti 30” di penalità e dunque sono scivolati fuori dalla top ten, il finlandese aveva chiuso al settimo posto davanti al pugliese. Vittoria confermata a Max Verstappen davanti a Sebastian Vettel e Daniil Kvyat, al settimo posto ...

F1 - GP Germania 2019 : Alfa Romeo penalizzate di 30” - irregolarità in partenza! Giovinazzi e Raikkonen fuori dalla top ten - Hamilton 9° : Le Alfa Romeo sono state penalizzate di trenta secondi sull’ordine di arrivo del GP di Germania 2019. I commissari di gara hanno infatti ravvisato un’irregolarità in partenza da parte delle due vetture: l’indagine ha riguardato l’applicazione della coppia di frizione in occasione dello start, sono stati violati l’articolo 27.1 del regolamento sportivo e l’articolo 9.3 del regolamento tecnico F1 (mancanza di ...

Alfa Romeo Giulietta Veloce - Una settimana con la 2.0 JTDm Tct [Day 5] : Questa settimana la protagonista del Diario di Bordo è l'Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 CV Tct Veloce. Con il debutto del model year 2019, la media del Biscione è stata aggiornata con nuovi dettagli estetici e di contenuto: la Veloce a gasolio è la variante più sportiva della gamma aggiornata ed è disponibile unicamente con cambio automatico doppia frizione Tct a sei rapporti. Spinta da un quattro cilindri 2.0 turbodiesel da 170 CV a 3.750 ...

Alfa Romeo Giulietta Veloce - Una settimana con la 2.0 JTDm Tct [Day 4] : Questa settimana la protagonista del Diario di Bordo è l'Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 170 CV Tct Veloce. Con il debutto del model year 2019, la media del Biscione è stata aggiornata con nuovi dettagli estetici e di contenuto: la Veloce a gasolio è la variante più sportiva della gamma aggiornata ed è disponibile unicamente con cambio automatico doppia frizione Tct a sei rapporti. Spinta da un quattro cilindri 2.0 turbodiesel da 170 CV a 3.750 ...