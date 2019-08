Ag Callejon | “L’ intelligenza tattica lo rende unico a prescindere dal ruolo | sul

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 6 agosto 2019) Manuel Garcia Quilón, agente di Jose Mariaé intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it : "Non mi sorprendo quando vedo José giocare bene anche fuori posizione. Ha una tecnica invidiabile, riesce a giocare con tutte e due piedi, la suagli consente di essere utile adalche interpreta. Rinnovo? Per il rinnovo non si è ancora mosso nulla. Siamo tranquilli, José è un professionista e aspetta il suo momento, i numeri parlano per lui. É uno stakanovista che fa 50 gare a stagione. É uno da doppia cifra di gol e assist."