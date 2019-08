Aeronautica Militare | volo Cagliari-Malpensa per salvare una gravidanza a rischio

Sicilia - riserva dello Zingaro : intervento di Soccorso Alpino e Aeronautica Militare a cala Disa per una turista : Nuovo intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, in sinergia con Aeronautica Militare, 118 e carabinieri. Nel pomeriggio alla centrale del 118 è arrivata la chiamata di un gruppo di escursionisti che chiedeva l’intervento dei sanitari per un’escursionista che aveva accusato un malore mentre percorreva il sentiero costiero nei pressi di cala Disa. In pochi minuti è stato allertato ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo al Nord - temperature sopra la media al Centro-Sud : Dopo una fine di luglio bollente, il mese di Agosto si è aperto all’insegna del maltempo in Italia. In questo momento, sono colpite le regioni settentrionali ma già domani il maltempo scivolerà verso sud. Su gran parte d’Europa sembra che il caldo sia destinato ad essere contenuto dal maltempo che fino a metà mese potrebbe portare temporali e rovesci dalla Francia alla Polonia, Nord Italia incluso, e un calo delle temperature. Il caldo, invece, ...

Forti temporali da stasera al Nord - maltempo anche domani : ecco l'avviso dell'Aeronautica Militare : Un nuovo impulso stabile determinerà piogge e temporali nelle prossime ore sul Nord Italia. I fenomeni più organizzati ed intensi sono previsti nella giornata di domani, grazie allo sfondamento...

Tornado dell’Aeronautica Militare scortano aereo C130 sul cielo di Milano : Il passaggio di un aereo C130 scortato da due Tornado sui cieli di Milano ha creato curiosità e un po’ di allarme questa mattina nel capoluogo lombardo: si è trattato di un’esercitazione dell’Aeronautica Militare. Lo spazio aereo in zona era libero e consentiva le operazioni, in quanto, come noto, lo scalo di Linate è chiuso per 3 mesi per il rifacimento della pista e l’ammodernamento dello scalo. L’attività ...

Lampedusa : intervento Aeronautica Militare per ricerca di un disperso a Capo Grecale : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - Un equipaggio dell’82esimo Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – ricerca e Soccorso) del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare ha effettuato un’attività di ricerca di un uomo disperso, sull’isola di Lampedusa, decollando dalla base di Trapani Birgi. L’equipagg

Lampedusa : intervento dell’Aeronautica Militare per la ricerca di un disperso a Capo Grecale : Un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare ha effettuato un’attività di ricerca di un uomo disperso, sull’isola di Lampedusa, decollando dalla base di Trapani Birgi. L’equipaggio, in prontezza d’allarme con elicottero HH139A, ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center di ...

Maltempo - elicottero dell’Aeronautica Militare salva velista francese alla deriva al largo di Roma. Un disperso a Terracina [FOTO] : Si è conclusa nella notte la missione di salvataggio di un velista di nazionalità francese che si trovava alla deriva, a largo della costa laziale a bordo della sua imbarcazione ormai fuori controllo per le avverse condizioni del mare. L’elicottero HH139 dell’85 Centro Ricerca e Soccorso di Pratica di Mare, uno dei centri del 15 Stormo dislocati sul territorio nazionale e sempre a decollare per questo genere di emergenze, é ...

Bimbo di pochi mesi in pericolo di vita - trasportato da Messina a Roma con volo speciale dell’Aeronautica Militare : Un Bimbo di pochi mesi di vita affetto da una grave patologia cardio polmonare é stato trasferito d’urgenza nella tarda serata di oggi dalla Sicilia a Roma con uno speciale volo ambulanza organizzato dall’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Messina. Il Bimbo era ricoverato presso il centro cardiologico pediatrico dell’Ospedale Mediterraneo di Taormina. Date le serie condizioni cliniche del piccolo e la ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : tornano pioggia e fresco al Nord - temperature sopra la media al Sud : In questa seconda metà di luglio, l’Europa è stata alla presa con una violenta ondata di caldo africano che ha interessato anche l’Italia, in particolare il Nord. Tante le città da “bollino rosso” per il caldo nell’ultima settimana e tanti i disagi provocati alla popolazione con temperature intorno ai +40°C. Ora il caldo africano sta iniziando a dissiparsi e molti si augurano una tregua da queste condizioni soffocanti. Ecco cosa ci riserverà il ...

Brusco peggioramento in arrivo : l'AVVISO dell'Aeronautica Militare per Sabato 27 Luglio : Il grande caldo e la stabilità atmosferica protagonisti da giorni dello scenario meteorologico italiano stanno per interrompersi bruscamente per effetto di una vasta saccatura atlantica, che...

Riserva dello Zingaro : 16enne colta da malore - scatta l’intervento di Soccorso Alpino e Aeronautica Militare [GALLERY] : Secondo intervento del Soccorso Alpino e speleologico siciliano in tre giorni nella Riserva dello Zingaro. Due squadre della Stazione Palermo-Madonie sono intervenute nel tardo pomeriggio di ieri per soccorrere una sedicenne palermitana colta da malore, probabilmente per una forte intossicazione alimentare, nella zona di cala Disa, quasi a metà strada tra l’ingresso lato Scopello e quello di San Vito. I tecnici del Sass, arrivati da ...

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : caldo africano fino a fine Luglio : Dopo una prima metà di Luglio funestata dal maltempo, anche estremo, e da temperature inferiori alla media sull’Italia, dalla prossima settimana l’anticiclone africano farà il suo ritorno, determinando un nuovo aumento delle temperature fino alla fine del mese. Luglio, dunque, si chiuderà all’insegna del caldo, mettendo fine all’anomalia climatica della prima metà del mese. Nella prima settimana di agosto, invece, le precipitazioni saranno al di ...

Volo urgente dell’Aeronautica Militare per una ragazza sarda di 24 anni in imminente pericolo di vita : Una ragazza di 24 anni, in imminente pericolo di vita a causa di una grave patologia, è stata trasportata d’urgenza nel pomeriggio di oggi, da Cagliari a Ciampino, a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per il successivo ricovero all’ospedale “Fatebenefratelli” di Roma. Il Falcon 50, uno degli assetti che l’Aeronautica Militare tiene in prontezza ogni giorno e a qualunque ora per i ...