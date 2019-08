Aereo ultraleggero cade in mare in Gallura | salvo il pilota

Questa mattina un Aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26 - vicino ad Alessandria : è morto il pilota - unica persona a bordo : Questa mattina un aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26, all’altezza del chilometro 65, vicino ad Alessandria, in Piemonte: è morto il pilota, unica persona a bordo, mentre non ci sono stati problemi per le auto che passavano in quel momento.