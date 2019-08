ACI | Sì alla scatola nera sulle auto Sbagliato demonizzare i diesel

Eleonora lontana da Oscar : “FACIle giudicare un libro dalla copertina” : Eleonora distante da Oscar e accusata di averlo lasciato solo. La Rocchini replica: “Facile giudicare un libro dalla copertina”. La situazione della coppia Eleonora Rocchini e Oscar Branzani continuano ad attraversare un periodo non facile. A comunicare la burrasca sentimentale è stata la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, qualche giorno fa, si […] L'articolo Eleonora lontana da Oscar: “Facile giudicare un ...

Salvini : “Con decreto meno Carola e più Oriana FallACI” : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Se devo riassumere” con il decreto legge sicurezza bis “meno Carola e più Oriana Fallaci”. Lo dice al Senato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, definendo quella di oggi “una bella giornata a prescindere dai numeri e mi piace che questa giornata cada il 5 di agosto che, per chi è stato a Medjugorje, rappresenta il compleanno della Vergine Maria e quindi sono ...

Sicurezza : Salvini - ‘con decreto meno Carola e più Oriana FallACI’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Se devo riassumere” con il decreto legge Sicurezza bis “meno Carola e più Oriana Fallaci”. Lo dice al Senato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. L'articolo Sicurezza: Salvini, ‘con decreto meno Carola e più Oriana Fallaci’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

“Il 10 agosto un asteroide grande come un grattACIelo passerà vicino alla Terra” : l’annuncio della Nasa : La Nasa ha annunciato che il 10 agosto un asteroide grande come l’Empire State Building di New York passerà vicino alla Terra. Lo riferisce la Cnn. Da quanto spiegato dalla Nasa l’asteroide 2006 QQ23 ha un diametro di 570 metri secondo le stime degli esperti e passerà a cinque milioni di chilometri dal nostro Pianeta. L’asteroide fortunatamente non dovrebbe creare alcun problema alla Terra, vista la distanza a cui transiterà, ...

Sicurezza : Salvini - ‘con decreto meno Carola e più Oriana FallACI’ : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Se devo riassumere” con il decreto legge Sicurezza bis “meno Carola e più Oriana Fallaci”. Lo dice al Senato il ministro dell’Interno Matteo Salvini. L'articolo Sicurezza: Salvini, ‘con decreto meno Carola e più Oriana Fallaci’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Sant'Antonio liberACI dalla Xylella (e da Emiliano) : “Dal 2013 al 2016 non è stato fatto nulla, anni persi mandando la palla a Roma, dove però la palla è stata nascosta. Mi riferisco anche al piano Silletti”. Di chi è questa voce a difesa del generale Silletti, il cui piano, mai attuato, fu invece ostacolato in tutti i modi, fino a che, a fine 2015,

Accanto alla divisa di Filippo RACIti la figlia depone la tesi | A Tgcom24 : "Mi sembrava di averlo davanti" : "Riporre quelle poche pagine Accanto alla sua uniforme è stata una delle emozioni più forti della mia vita" racconta Fabiana oggi che ha un sogno nel cassetto: entrare nella polizia.

Valentina Dallari presenta il suo primo libro : “Non mi sono mai piACIuta” : “Non mi sono mai piaciuta” in arrivo il primo libro di Valentina Dallari. Ecco il suo annuncio Dopo Giulia De Lellis, un’altra figlia dei programmi di Maria De Filippi ha annunciato che presto le sue parole approderanno sugli scaffali delle librerie. Stiamo parlando dell’ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari che proprio ieri ha […] L'articolo Valentina Dallari presenta il suo primo libro: “Non mi ...

Valentina Dallari - Non mi sono mai piACIuta il libro confessione : Valentina Dallari più in forma che mai sembra essersi lasciata molti dei suoi demoni alle spalle, a sancire la sua rinascita non solo le bellissime foto che si diverte a postare sul suo profilo instagram, ma anche l’annuncio in una delle stories di un suo imminente libro. Il volume scritto dall’ex tronista di Uomini e donne si intitola Non mi sono mai piaciuta e dovrebbe arrivare sugli scaffali delle librerie dopo ...

Valentina Dallari si racconta nel libro “Non mi sono mai piACIuta” : ‘Ho tanta ansia” : L'ex Uomini e Donne presenta il suo libro. Dal titolo "Non mi sono mai piaciuta", si deduce facilmente che il libro tratterà anche e soprattutto i suoi problemi con l'anoressia, patiti diverso tempo fa e che l'hanno costretta a un ricovero in clinica di circa otto mesi. Il libro uscirà ufficialmente a fine settembre.Continua a leggere

Mai conservare i farmACI in bagno e attenzione al colore : l’allarme di AIFA sull’utilizzo di medicine mal conservate o scadute : Ci si chiede spesso se i farmaci scaduti possono essere utilizzati o meno, se sono ancora efficaci o se possono essere dannosi per la salute. Per chiarire la questione AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco – ha voluto spiegare, in una nota stampa, che senso ha la scadenza su un medicinale e perché è importante rispettarla. La data di scadenza dei medicinali – si legge nella nota – non è la mera conseguenza di considerazioni arbitrarie ...

Lena Dunham bACIa Brad Pitt - ma è giallo su quanto accaduto alla premiere del film di Tarantino - : Carlo Lanna Scatta il bacio fra Lena Dunham e Brad Pitt alla premiere del nuovo film di Tarantino, ma il gesto sarebbe stato già premeditato dalla stessa attrice Il cast del nuovo film di Quentin Tarantino è in giro per l’Europa a promuovere "C’era una volta … in Hollywood". La notizia che ha fatto il giro del web però è un’altra e riguarda Lena Dunham, attrice e scrittrice di successo, e Brad Pitt, nel cast insieme a Leonardo ...

Dalla giacca “dignitosa” di Moro a TerrACIna al mojito e acquascooter di Salvini al Papeete : la politica è tornata all’ostentazione del corpo : Ci siamo arrivati per gradi, a un vicepremier che tra un selfie e l’altro convoca una conferenza stampa al Papeete Beach e fa scorrazzare il figlio con l’acquascooter della Polizia, coperto da agenti che intimano al giornalista di non riprendere la scena. Aldo Moro, per esempio, andava sulla spiaggia di Terracina sempre in giacca, con nella mano sinistra una sedia e in quella destra la figlia. Alla bambina che con occhi sgranati gli chiedeva ...

La storia di Paolo - 27 anni e un tumore alla gabbia torACIca : al via la raccolta fondi per permettergli di curarsi [FOTO] : Un raro tumore all’interno della gabbia toracica, le poche cure a disposizione, poi la scoperta di un possibile intervento in America: inizia da qui la raccolta fondi a favore di Paolo Chillè, 27enne siciliano che lotta per vivere. Ed in molti si stanno mobilitando per sostenerlo Nel pomeriggio di oggi, un partecipato corteo per sensibilizzare la raccolta fondi a favore di Paolo Chillè, partito alle 18.30 da Piazza Cairoli a Messina, ha ...