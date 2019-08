Accadde oggi | il 6 agosto 1945 veniva sganciata la bomba atomica su Hiroshima GALLERY

Accadde oggi : nel 1962 morì Marilyn Monroe - le vere cause del suo decesso sono ancora avvolte dal mistero : 57 anni fa uno dei personaggi più celebri di Hollywood, icona di bellezza, ci lasciò in circostanze ancora da chiarire. Si chiamava Norma Jeane Baker, ma tutti la conoscevano come Marilyn Monroe. Durante la notte tra il 4 e il 5 agosto del 1962 il suo corpo ormai privo di vita, e che aveva fatto sognare generazioni di uomini, fu trovato nudo ed abbandonato in una stanza del suo appartamento a Brentwood, in California. Secondo l’autopsia la causa ...

Accadde oggi – 120 anni fa la nascita del Marsiglia con una ‘macchia’ pesantissima : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi‘, giornata importante per i tifosi del Marsiglia, sono 120 anni dalla nascita del club francese. Il club può vantare 9 titoli di campione di Francia, 10 Coppe di Francia, 3 Coppe di Lega e 3 Supercoppe di Francia e una Champions League (1992-1993). Anche un episodio negativo come quello di corruzione e frode sportiva avvenuta nell’annata 1992-1993 che ...

Accadde oggi : il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistano la vetta del K2 : Il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistano la vetta del K2, la più alta del massiccio del Karakorum, con una spedizione alpinistica guidata dal geologo Ardito Desio, di cui fa parte anche un giovanissimo Walter Bonatti. Il K2, conosciuto anche come Monte Godwin-Austen, ChogoRi o Dapsang, con i suoi 8.609,02 metri di altitudine s.l.m., è la seconda montagna più alta della Terra dopo l’Everest. L'articolo Accadde oggi: ...

Accadde oggi : il 29 Luglio 1900 l’assassinio di Umberto I : Il 29 Luglio 1900 muore il re d’Italia Umberto I, assassinato a Monza dall’anarchico Gaetano Bresci. Figlio di Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia, e di Maria Adelaide d’Austria, regina del Regno di Sardegna, attuò una politica conservatrice che culminò nel massacro di Milano nel 1898, ad opera del generale Bava Beccaris. L'articolo Accadde oggi: il 29 Luglio 1900 l’assassinio di Umberto I sembra essere il primo su ...

Accadde oggi - 28 luglio 1962 : nasce la Bundesliga : Il 28 luglio è una data a suo modo storica per il calcio tedesco. Nel 1962 nasceva, infatti, a Dortmund il campionato tedesco come lo conosciamo oggi, la Bundesliga. Fino ad allora, in Germania, si disputavano campionati regionali e poi fasi nazionali. Reduci dal deludente Mondiale del Cile del 1962, i tedeschi decisero di dar vita al primo torneo unificato nazionale. Vi presero parte 16 squadre, anche se non mancarono le polemiche: le ...

Accadde oggi : il 25 luglio 1943 la caduta del fascismo : La notte del 25 luglio 1943 l’approvazione dell’ordine del giorno Grandi alla seduta del Gran Consiglio provoca la caduta del fascismo: seguiranno l’arresto e la liberazione di Mussolini, la nascita della Repubblica sociale, la fucilazione di Ciano e di altri gerarchi che avevano votato a favore, e la guerra civile che divise gli italiani fino alla Liberazione. L'articolo Accadde oggi: il 25 luglio 1943 la caduta del fascismo ...

Accadde oggi - 20 luglio 1969 : l’uomo mette piede sulla Luna : Cinquant’anni. Sono passati già 50 anni dalla missione Apollo 11, la prima a portare l’uomo sulla Luna. Partito dal Kennedy Space Center il 16 luglio, Apollo 11 vide Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin come membro dell’equipaggio. Il 20 luglio del 1969 il modulo Lunare chiamato “Eagle” venne separato dal “Columbia“. Collins rimase a bordo del Columbia, mentre l’Eagle con Armstrong e Aldrin, scese sulla ...

Accadde oggi : 50 anni fa la Missione Apollo 11 e lo Sbarco sulla Luna : Alle 22:17 del 20 luglio 1969 l’astronauta NASA Neil Armstrong ha compiuto un “piccolo” passo con il quale ha lasciato il modulo spaziale “Eagle” e ha messo piede sulla Luna. La Missione ripaga gli Stati Uniti dei primi insuccessi nella corsa alla spazio che, con lo Sputnik e con Gagarin, avevano visto la prevalenza dei sovietici. L’equipaggio dell’Apollo 11 ha lasciato sul satellite una targa di acciaio ...

Accadde oggi : il 14 luglio 1789 la presa della Bastiglia dà il via alla Rivoluzione Francese : La distruzione della Bastiglia, castello parigino adibito a carcere per gli oppositori della monarchia avvenuta il 14 luglio 1789, dà il via alla Rivoluzione Francese. Il 14 luglio è tuttora celebrato in Francia come giorno della festività nazionale. La Bastiglia era vista dal popolo come simbolo del potere monarchico, ma venne attaccata anche per procurarsi munizioni e polvere da sparo. La conquista della fortezza fu un evento di grande potere ...

Accadde oggi - 14 luglio 1789 : la presa della Bastiglia scatena la Rivoluzione Francese : Il 14 luglio 1789 è una data storica per tutto il popolo Francese. La popolazione parigina versava in una grave povertà e decise di insorgere quando Jacques Necker, ministro delle finanze molto vicino ai ceti più deboli, venne destituito dal Re Luigi XVI. Quel 14 luglio i cittadini assalirono la Bastiglia, la prigione simbolo dell’assolutismo che vigeva in Francia. L’esercito non riuscì a reagire. Il governatore Bernard-René ...

Accadde oggi : il 12 Luglio 2016 lo scontro tra treni in Puglia - in un VIDEO le voci del disastro ferroviario : Il 12 Luglio 2016 si è verificato un disastro ferroviario in Puglia: morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite a causa dello scontro tra un treno partito da Andria con un convoglio proveniente da Corato. Nel terzo anniversario della strage l’Astip, Associazione Strage treni in Puglia, che riunisce molti familiari delle vittime, ha realizzato un VIDEO di pochi minuti in cui è stato incluso l’audio di una richiesta di soccorso, ...

Accadde oggi - 11 luglio 1982 : l’Italia diventa campione del mondo per la terza volta : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘Accadde oggi’, giornata importante per gli appassionati di calcio e per gli amanti delle statistiche. Quella dell’11 luglio 1982 può essere considerata una giornata storica, l’Italia vince infatti il suo terzo Mondiale. Allo stadio Bernabeu la squadra di Enzo Bearzot supera in finale la Germania Ovest con il risultato di 3-1, è un trionfo per gli azzurri. Il ...

Accadde oggi - nel 1913 la temperatura più alta mai registrata sulla Terra : +56 - 7°C : Era esattamente il 10 luglio 1913 quando negli Usa si toccò un record rimasto ancora tutt’oggi imbattuto: la temperatura più calda mai registrata sulla Terra. A Fornace Creek, nella Death Valley in California, la colonnina di mercurio toccò i 56,7 gradi centigradi. Al secondo posto, nella classifica delle temperature più calde di sempre, ci sono i 55 gradi del 1931 a Kebili, in Tunisia. In terza e quarta posizione troviamo invece i 53,9 ...

Accadde oggi - nel 1913 la temperatura più alta mai registrata sulla Terra : 56 - 7 gradi : Era esattamente il 10 luglio 1913 quando negli Usa si toccò un record rimasto ancora tutt’oggi imbattuto: la temperatura più calda mai registrata sulla Terra. A Fornace Creek, nella Death Valley in California, la colonnina di mercurio toccò i 56,7 gradi centigradi. Al secondo posto, nella classifica delle temperature più calde di sempre, ci sono i 55 gradi del 1931 a Kebili, in Tunisia. In terza e quarta posizione troviamo invece i 53,9 ...