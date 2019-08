ABC al TCA | una nuova serie Marvel? Spinoff di Modern Family? e altro

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 6 agosto 2019) ABC al TCA: unaper? Ci sarà una seconda stagione di Grand Hotel? E molto. Ieri ABC era presente al TCA Summer Press Tour per presentare le nuoveche debutteranno durante la prossima stagione televisiva, e per fornire aggiornamenti su situazioni ancora in sospeso. La presidente del canale, Karey Burke ha rivelato di essere interessata a realizzare unatvche avrà come protagonista una donna. ABC sta quindi lavorando con la “collega” in vista della conclusione di’s Agents of S.H.I.E.L.D. la cui settima stagione sarà l’ultima. L’obiettivo sarebbe quello di mantenere in onda almeno unasu ABC. “Ho parlato cone stiamo trattando su un progetto in particolare.” La Presidente però non ha voluto rivelare di quale personaggio si tratti. Ma aggiunge: ...

AllegraDavide : RT @dituttounpop: Dal #TCA19 di #ABC: - Il canale sta pensando a una nuova serie #Marvel; - ABC deciderà a fine stagione se rinnovare #Gran… - dituttounpop : Dal #TCA19 di #ABC: - Il canale sta pensando a una nuova serie #Marvel; - ABC deciderà a fine stagione se rinnovare… -