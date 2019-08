A Roma ecco il primo hotel 5 stelle con copertura 5G grazie a INWIT e SINA Hotels

Zero sprechi in cucina : ecco come riciclare erbe aRomatiche - acqua di cottura - bucce di frutti e ortaggi : La lotta allo spreco alimentare non va in vacanza. Acquistare materie prime di qualità al giusto prezzo, valorizzare e formare il personale, incentivare i clienti a portare via quanto non viene consumato, sono solo alcune delle indicazioni che Fipe invita a seguire per rendere il settore davvero sostenibile e non solo per l’estate. Fipe, infatti, ha lanciato il Manifesto per una ristorazione sostenibile, ma anche un vero e proprio decalogo ...

Lille-Roma : ecco dove seguire l’amichevole in Tv e streaming : L’inizio della nuova stagione è ormai sempre più vicino e ogni amichevole va sfruttata al massimo non solo per migliorare il livello di forma dei calciatori, ma anche per mettere a punto gli schemi. Una situazione che corrisponde appieno a quella che sta vivendo la Roma, protagonista di un importante cambiamento, a partire da questo […] L'articolo Lille-Roma: ecco dove seguire l’amichevole in Tv e streaming è stato realizzato ...

Icardi : Roma - Napoli e Juve - ecco le ultime notizie sui tre fronti : Icardi: Roma, Napoli e Juve, ecco le ultime notizie sui tre fronti Intrigo Icardi: uno degli attaccanti al centro di questo infuocato calciomercato estivo. Antonio Conte è stato piuttosto chiaro, sin dal suo arrivo all’Inter: non lo vuole. E così su di lui sono piombate Juventus, Roma e Napoli. Le trattative sembrano ben avviate, stando ai diversi media sportivi locali che si occupano della questione, ma ovviamente c’è chi è più in vantaggio ...

Carabiniere ucciso a Roma : ecco il coltello lungo 18 cm portato dagli Usa : Carabiniere ucciso a Roma: ecco il coltello lungo 18 cm portato dagli Usa Dopo la foto del killer del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega che ha fatto tanto discutere, ecco quella dell’arma del delitto, un coltello con una lama lunga 18 centimetri. La domanda che in molti si sono posti è la seguente: come ha fatto a imbarcare una lama del genere? Infatti, quando prendiamo l’aereo, nessun oggetto tagliente (e non solo questo, ...

Ecco la Serie A più originale di sempre : subito Lazio-Roma. Ultima : Juve-Roma e Napoli-Lazio : Un rito. Forse l'ultimo rimasto in un calcio in cui quasi tutto è cambiato e il resto è destinato a cambiare ancora. E' il sorteggio del calendario della prossima Serie A a...

Roma - ecco la t-shirt ispirata alle divise 1978-80 : La Roma guarda al futuro con l’intenzione di fare il meglio possibile nella nuova stagione dopo un’annata come quella passata caratterizzata da qualche amarezza di troppo. Il club giallorosso non dimentica però il passato e così, come già accaduto qualche tempo fa con il lancio di una collezione di maglie storiche, ora ha deciso di […] L'articolo Roma, ecco la t-shirt ispirata alle divise 1978-80 è stato realizzato da Calcio e ...

Gialli o saggi? Romanzi storici o classici? Ecco i consigli dei librai : L’estate e le vacanze sono il momento privilegiato per dedicarsi alla lettura. Ma cosa legggere? Alberto, libraio de laFeltrinelli Milano piazza Piemonte, consiglia I figli dell'imperatore di Claire Messud:...

Carabiniere ucciso a Roma - l'assassino Elder Lee fa uso di psicofarmaci : ecco cosa c'era nella sua stanza : Elder Finnegan Lee, l'assassino del Carabiniere Mario Cerciello Rega, fa uso di psicofarmaci. La clamorosa rivelazione è emersa dall'inchiesta della Procura di Roma. nella stanza dell'albergo di lusso dove alloggiava insieme all'altro ragazzo fermato, Christian Gabriel Natale Hjort, gli inquirenti -

Carabiniere ucciso a Roma oggi : identikit del killer - ecco chi è : Carabiniere ucciso a Roma oggi: identikit del killer, ecco chi è Un Carabiniere di 35 anni è stato ucciso oggi a Roma, venerdì 26 luglio 2019. Mario Cerciello Rega, questo il suo nome, era un vicebrigadiere sposatosi poco tempo fa e appena tornato dalla luna di miele. Insieme a un collega aveva raggiunto una donna che li aveva chiamati perché vittima di una rapina. I due si sono appropinquati verso i due rapinatori, che però hanno opposto ...

Carabiniere morto a Roma - ecco dov'è stato ucciso Mario Cerciello Rega : Il militare è stato aggredito da un uomo sospettato di furto: colpito otto volte, una al cuore. L'omicidio nella notte in...

Amazon aumenta la copertura del servizio Prime Now a Roma : ecco i 16 nuovi CAP coperti : Amazon migliora ulteriormente il servizio Prime Now a Roma, portando a 54 il numero dei CAP coperti dal servizio di consegna in giornata. L'articolo Amazon aumenta la copertura del servizio Prime Now a Roma: ecco i 16 nuovi CAP coperti proviene da TuttoAndroid.

Roma - Veretout si presenta : “Ecco perché ho scelto i giallorossi. Le mie caratteristiche…” : Jordan Veretout si presenta. Il nuovo centrocampista della Roma ha parlato in conferenza stampa di tanti argomenti: dal motivo della sua scelta, delle sue caratteristiche, dei nuovi compagni e dei tifosi. Ecco le sue parole. “Ho scelto la Roma perché è un grande club, ho parlato al telefono con Fonseca e le sue parole mi sono piaciute molto, mi hanno convinto. Mi ha detto che mi voleva fortemente, che cercava un giocatore con le ...

Europei Atletica 2024 – Roma si candida ufficialmente : ecco il progetto italiano a 50 anni dall’oro di Pietro Mennea : Con l’appoggio del Governo, Roma presenterà la sua candidatura per gli Europei di Atletica 2024: le gare si svolgeranno fra le bellezze della Città Eterna Nel pomeriggio odierno l’incontro tra il presidente della Fidal, Alfio Giomi, e il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ha dato esito positivo: incassato il sì del governo, Roma presenterà la sua candidatura agli Europei di Atletica 2024. Sono passati 50 anni ...

Roma - Diawara entusiasta : “Mi sento fortunato e onorato di lavorare con Fonsesca. Ecco a chi mi ispiro” : “Per me essere un giocatore della Roma significa essere un uomo fortunato. Questo è un grande club. Ho rinunciato a un po’ di vacanze per arrivare qui presto: non vedevo l’ora di conoscere il nuovo allenatore e i nuovi compagni. Voglio stare al meglio primo dell’inizio della stagione“. Queste le parole del nuovo centrocampista della Roma Amadou Diawara. “Con Fonseca ho parlato al telefono, prima di ...