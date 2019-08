A 89 anni attraversa il lago di Viverone a nuoto | la nonna dei record

Fonte : dilei

(Di martedì 6 agosto 2019) Jaqueline Ransy, 89, ha partecipato alla sua cinquantesima traversata deldi, percorrendo 4 chilometri a. Una storia che ha dell’incredibile e che insegna che la forza di volontà è davvero tutto. Jacqueline ha partecipato, probabilmente per l’ultima volta, alla traversata deldi, iniziativa che lei stessa ha lanciato nel 1969. La donna, di origine belga, vive nelbiellese, il terzo più grande del Piemonte, e quest’anno ha deciso di partecipare ancora una volta a quella manifestazione che lei stessa ha lanciato insieme a suo figlio Didier Xhaet. L’evento è patrocinato dal Club Lac et Soleil e Asddi, sono tantissime le persone che ogni anno partecipano alla manifestazione. In questa occasione la Ransy, ha percorso i 4 km di tragitto in poco più di un’ora e mezza. Arrivata al traguardo ha ammesso di non essersi ...

