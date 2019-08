Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) Dopo la Florida, è statoad altre 7 città del Massachusetts l’per ildidelmortale che viene trasmesso dalleil. Il Dipartimento della Salute dello stato americano ha rilevato infatti ilin 92 campioni di insetti, un terzo dei quali è risultato idoneo a passare la malattia all’uomo e ha lanciato l’suldell’encefalite equina orientale (Eee) cheilcon edema e infiammazione.ù “Abbiamo elevato il livello di, perché c’è più attività di quella che registriamo di solito, e in un periodo precoce della stagione”, ha fatto sapere in una nota Monica Bharel, commissario alla salute pubblica, come riferisce la Cnn. Catherine Brown, epidemiologa, ha invece sottolineato: “Prendiamo l’Eee molto sul serio, e quest’anno siamo ...

Noovyis : (Zanzare, sale il rischio contagio del virus che colpisce il cervello: allarme esteso in altre 7 città) Playhitmus… - Cascavel47 : Zanzare, sale il rischio contagio del virus che colpisce il cervello: allarme esteso in altre 7 città… - TutteLeNotizie : Zanzare, sale il rischio contagio del virus che colpisce il cervello: allarme esteso in… -