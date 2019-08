Zanzare | cresce l’allarme per il virus che fa scoppiare il cervello | «Si è esteso»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 5 agosto 2019) L’allarme per ilmortale, trasmesso dalle, che colpisce ilcon edema e infiammazione si estende. Dopo lo Stato della Florida è il Massachusetts. Il Dipartimento della Salute del Paese ha definito 7 città nel Sud-Est «ad alto rischio» di Eee. Ilè stato rilevato in 92 campioni die un terzo di questi insetti appartiene a ceppi che possono trasmettere il patogeno all’uomo. «Abbiamo elevato il livello di rischio, perché c’è più attività di quella che registriamo di solito, e in un periodo precoce della stagione», ha detto in una nota Monica Bharel, commissario alla Salute Pubblica. Benché finora negli States non siano stati registrati casi di Eee nell’uomo, le autorità sanitarie locali invitano la popolazione a proteggersi dalle punture di zanzara, come riferisce la Cnn. «Prendiamo l’Eee molto sul serio, e quest’anno ...

