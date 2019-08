Xiaomi Mi A3 si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza di luglio

Xiaomi Redmi 5 - Redmi 5A - Redmi 5 Plus - Redmi Note 5 e Redmi K20 si aggiornano : patch di sicurezza e non solo : Xiaomi Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5 e Redmi K20 si aggiornano: patch di sicurezza e miglioramenti a livello di stabilità. Contenti? L'articolo Xiaomi Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 5 Plus, Redmi Note 5 e Redmi K20 si aggiornano: patch di sicurezza e non solo proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A80 e Xiaomi Mi MIX 2S si aggiornano con svariate novità: Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A80, andando a migliorare l'aspetto software della fotocamera

Aggiornate Xiaomi Mi 9 - c'è un nuovo aggiornamento dal peso di 436 MB: Non è passato nemmeno un mese dal precedente, ma ecco già arrivare un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi 9 allo scopo di migliorare l'esperienza utente generale.

Xiaomi Mi 9T e Redmi Note 7 scontati per l'Amazon Prime Day a prezzi ottimi (aggiornato): Domani sarà il secondo e ultimo giorno dell'Amazon Prime Day e Xiaomi Italia ci tiene a essere protagonista con un paio di suoi prodotti, che dal lancio sono riusciti a conquistare più o meno tutti.

Aggiornamento Xiaomi Mi Band 4 con italiano e ID chiamante: guida tramite app Mi Fit: Vi conviene procedere subito all'Aggiornamento della Xiaomi Mi Band 4, così da visualizzare il menu con tutte le voci in italiano (e non più soltanto in inglese ed in cinese, com'è stato fino a questo momento) e di vedere finalmente integrato anche l'ID chiamante (vale a dire il nome del contatto che vi sta chiamando, a patto l'abbiate salvato in rubrica, altrimenti visualizzerete soltanto il numero di telefono e dovrete essere voi ad ...

Aggiornate ora Xiaomi Mi Band 4 - ci sono la lingua italiana - l'ID Chiamante e il supporto alle emoji: Alla fine, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al lancio, la lingua italiana è disponibile per la Xiaomi Mi Band 4, che d'ora in avanti non supporterà più solamente il cinese e l'inglese.

C'è un grosso aggiornamento per Xiaomi Mi 9 in Italia con varie novità: Ogni promessa è debito e così ecco arrivare un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi 9, già in roll out per i modelli Italiani, a distanza di appena qualche settimana dal precedente.

ASUS ZenFone 5 Lite si aggiorna ad Android 9 Pie - Samsung Galaxy J4 e Xiaomi Mi 8 ricevono nuove patch di sicurezza: ASUS ZenFone 5 Lite (ZC600KL) inizia a ricevere Android 9 Pie, Samsung Galaxy J4 (2018) le patch di sicurezza di luglio 2019 e Xiaomi Mi 8 quelle di giugno: ecco i nuovi aggiornamenti per tre smartphone Android.

Nokia 2 non sarà aggiornato ad Android 9 Pie - gli Xiaomi Redmi 6 e 6A sì e POCOPHONE F1 inizia ad assaggiare Android Q: Brutte notizie per i possessori del Nokia 2 che speravano nella possibilità del rilascio di Android 9 Pie: lo smartphone non riceverà questo update

Aggiornamento MIUI 11 Xiaomi gli smartphone che riceveranno update: Xiaomi è quasi pronta per rilasciare l'aggiornamneto MIUI 11 su tantissimi smartphone Android e questa notizia farà sicuramente felici i tantissimi utenti che utilizzano uno smartphone Xiaomi.

Non aggiornate Xiaomi Mi 9 SE alla MIUI 10.3.1.0 se non volete rischiare il brick: Alcuni possessori di Xiaomi Mi 9 SE non stanno trascorrendo delle ore felici: dopo aver installato l'ultimo OTA hanno dovuto fare i conti con un brick

Il File Manager di Xiaomi si è aggiornato integrando tante novità attese: La nuova versione di Xiaomi Mi File Explorer introduce le scorciatoie nella home, un nuovo switch per la modalità scura e altre novità