Wall Street affossata da guerra dazi

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 6 agosto 2019) L'escalation delladeimanda a picco. E' un lunedi' nero per i listini Usa, che chiudono la peggiore sessione dell'anno, Con il Nasdaq che arriva a perdere oltre il 4% e poi chiude in calo del 3,47%, mentre il Dow Jones e lo S&P, dopo aver lasciato sul terreno oltre il 3%, terminano rispettivamente a -2,9% e -2,98%. A scuotere, la cui caduta fa seguito a quelle delle Borse europee e di quelle asiatiche, e' la repentina svalutazione dello yuan, sceso ai minimi sa 11 anni, che rappresenta la risposta di Pechino alla decisione del presidente Usa Donald Trump di introdurreal 10% su 300 miliardi di dollari di merci cinesi a partire dal primo settembre.La moneta cinese tocca per la prima volta dal 2008 la fatidica soglia delle 7 unita' per un dollaro: un elemento di novita' che di fatto rischia di trasformare lacommerciale ...

