Villafranca | arresto cardiaco dopo il tuffo in piscina | bimbo di 10 anni è in fin di vita

Fonte : fanpage

(Di lunedì 5 agosto 2019) Un bambino di 10è stato colto da maloreessersi tuffato in unadello stabilimento Villasport diin Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. A colpirlo, forse, un: ricoverato in condizioni disperato, è attaccato alla macchina cuore-polmoni. Sotto sequestro la struttura, indagini dei carabinieri in corso.

EcoLunigiana : #Lunigiana - Un bambino di 10 anni ha avuto un malore dopo un tuffo in piscina a #Villafranca. Trasportato dall'eli… - GiuseppeBozza : MA DOVE SONO PIU' I GENITORI O CHI PER LORO PER VIGILARE SU QUESTI BAMBINI LASCIATI IN PERICOLO? - gianni17011964 : Ma quanti casi .....???? -