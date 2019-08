VIDEO Test MotoGP Brno 2019 | brutta caduta per Joan Mir La moto supera le barriere

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) La prima giornata deidellaè stata sicuramente caratterizzata dalladiMir. Un incidente “spettacolare” per il pilota della Suzuki, con lanipponica finita oltre lein curva-1. Mir è sempre rimasto cosciente, ma dalle prime diagnosi sul circuito è stata riscontrata una contusione polmonare. Successivamente in ospedale Mir si è sottoposto ad una TAC ed ulteriori controlli che non hanno riscontrato problemi ulteriori.DIMIR NEIClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio Origo

