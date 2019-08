VIDEO Tennis | Nick Kyrgios show a Washington | che magie dell’australiano

Tennis – Follia Kyrgios! Lancia la bottiglietta contro l’arbitro : “stavo bevendo - mi è scappata…” [VIDEO] : Nick Kyrgios autore di un bruttissimo gesto durante il match degli ottavi di finale dell’ATP di Washington: il Tennista australiano ha Lanciato una bottiglietta contro la postazione dell’arbitro Nick Kyrgios ne combina un’altra delle sue. Il Tennista australiano torna a far parlare di sè per il suo caratteraccio. Durante la sfida degli ottavi di finale dell’ATP di Washington contro Yoshito Nishioka, Nick Kyrgio si è ...

Fognini shock - la frase del tennista italiano è assurda : “deve scoppiare una bomba su Wimbledon” [VIDEO] : Durante il match con Sandgren, il tennista italiano è stato pizzicato dalle telecamere mentre diceva una frase non proprio carina nei confronti del torneo di Wimbledon Fabio Fognini rischia davvero grosso questa volta, la frase detta durante il match con Sandgren a Wimbledon potrebbe davvero costargli carissima. Sconfortato di essere stato relegato sul rumoroso campo numero 14, il ligure non ce l’ha fatta più durante il secondo set, ...

Wimbledon – Incidente bagnato per Sitak e Siegemund : si guasta una tubatura - geyser d’acqua contro i due tennisti! [VIDEO] : Simpatico (e bagnato!) fuori programma per Sitak e Siegemund nel doppio misto di Wimbledon: si guasta una tubatura vicino alle loro sedie e i due tennisti fanno appena in tempo ad evitare un ‘geyser’ d’acqua Wimbledon bagnato, Wimbeldon fortunato? Forse sì, per Sitak e Siegemund alla fine è arrivata una vittorie nel match di doppio misto contro Skupski e Jurac. I due tennisti però, hanno dovuto giocare la partita con le ...

Wimbledon – Federer si congratula con Coco Gauff - la giovane tennista in preda all’imbarazzo : “mi avete ripresa?” [VIDEO] : Federer si congratula con Coco Gauff, la 15enne americana che ha battuto Venus Williams: la giovane tennista si imbarazza davanti alle telecamere Coco Gauff è una delle sorprese di Wimbledon 2019. A soli 15 anni è diventata la più giovane tennista a qualificarsi per il main draw di Wimbledon e al primo turno ha eliminato addirittura Venus Williams in un match che a molti è parso un vero e proprio passaggio di consegne. Coco Gauff ha ...

Diretta Wimbledon 2019/ Fabbiano Karlovic streaming VIDEO tv - risultato live - tennis - : Diretta Wimbledon 2019 Fabbiano Karlovic streaming video e tv: cronaca live delle partite che mercoledì 3 luglio si giocano nel secondo turno dello Slam.

ATP Halle – Tsonga e Paire show : dal tennis al… calcio - i ‘campioni del mondo’ danno spettacolo davanti ai tedeschi [VIDEO] : Tsonga e Paire si trasformano in… calciatori al torneo ATP di Halle: che scene in Germania con i due tennisti francesi E’ in corso in Germania il torneo ATP di Halle: i tennisti si stanno sfidando sull’erba tedesca in vista dell’attesissimo Wimbledon. Sull’erba di Halle si sono sfidati ieri in un derby tutto francese Paire e Tsonga, con quest’ultimo che si è aggiudicato la vittoria, ma i due tennisti ...

VIDEO – CLAMOROSI highlights di Usa-Thailandia. Oltre il punteggio tennistico : Il Corriere dello Sport scrive in merito alla straordinaria vittoria delle americane nel Mondiale Femminile di Francia. Gli highlights di Usa-Thailandia. highlights di Usa-Thailandia, ecco quanto riportato dal quotidiano: “Stati Uniti di un altro pianeta. Debutto col botto per le campionesse in carica al Mondiale francese: 13-0 contro la Thailandia. Gli Usa partono a mille e già al 6′ trovano il gol con Alex Morgan ma ...

Roland Garros – Djokovic perde la testa! Le urla all’arbitro : “hai mai giocato a tennis? Bravo ora sei famoso” [VIDEO] : Novak Djokovic perde la testa durante la semifinale del Roland Garros perse contro Thiem: il tennista serbo urla di tutto al giudice di sedia Tanta frustrazione per Novak Djokovic. Il tennista serbo ha accarezzato il sogno di poter arrivare in finale del Roland Garros, ultimo trofeo da vincere per completare un pazzesco poker di Slam che lo avrebbe visto detentore, contemporaneamente di Wimbledon, US Open, Australian Open e lo stesso ...