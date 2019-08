Victoria’s Secret | Valentina Sempaio è la prima modella transgender testimonial del brand

Il primo angelo trans di Victoria’s Secret e gli altri gossip del weekend : Valentina Sampaio, il primo angelo transessualeIl dolce pensiero di Harry per la sua MeghanMarica Pellegrinelli innamorata?Rocco Siffredi e le nozze bis? Ariana Grande, «un fidanzato» tra fiction e realtàChris Martin e Dakota Johnson, ritorno di fiamma?Gianni Morandi e l'ironico flirt con Elisabetta CanalisSi chiama Valentina Sampaio, è brasiliana, ha 22 anni ed è il primo angelo transessuale di Victoria’s Secret. Ad annunciarlo è lei stessa ...

Chi è Valentina Sampaio - primo “angelo” trans di Victoria’s Secret : Viene da Fortaleza, la capitale dello stato di Ceará, nel Brasile Nordorientale, da famiglia modesta ed è la prima top model transessuale ad essere ingaggiata da "Victoria's Secret". La sua storia è fatta di record, di consapevolezze ma anche di cocenti sofferenze, come il bullismo sofferto all'età di 10 anni. Il popolare marchio di abbigliamento statunitense dà il benvenuto nella schiera dei suoi angeli alla sua prima modella transessuale. ...

Victoria’s Secret - cancellata l’iconica sfilata di lingerie : dopo 23 anni addio agli “angeli” : Guai in paradiso, per gli angeli di Victoria’s Secret: pare infatti che dopo 23 anni sia stato cancellato il celebre Victoria’s Secret Fashion Show, la sfilata di lingerie più seguita al mondo, trasmessa anche in tv. Lo ha annunciato la modella Shanina Shaik in un’intervista al Daily Telegraph. “Non ci sono abituata, ma sono sicura che stanno cercando di lavorare sul re-branding e sui nuovi modi di fare lo spettacolo”. ...

Daniela Braga alla conquista di Victoria’s Secret a passo di samba - : Sandra Rondini Adora il gelato e a cioccolata, ma non conta le calorie. La splendida top model brasiliana è tra i nuovi volti di Victoria's Secret e per il prossimo fashion show del colosso americano di lingerie inizierà ad allenarsi da settembre. Per il momento è in vacanza in Italia In vacanza in questi giorni nella Costiera amalfitana, Daniela Braga è uno dei nuovi Angel di Victoria’s Secret. La bellissima top model brasiliana, ...