Viaggio della Lega in Marocco | Salvini non risponde alle domande del Fatto it | “Soldi

Carabiniere ucciso - il post della polizia americana per Mario Cerciello Rega : «Era appena tornato dal Viaggio di nozze» : Il vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega è morto mentre era in servizio per mano di due americani e la polizia della California ha scelto di rendergli omaggio con un post su...

Clima - parte il Viaggio di Greta Thunberg : in Svizzera e Regno Unito - prima della traversata dell’Atlantico in barca a vela : Greta Thunberg è partita oggi in treno da Stoccolma, dove hanno avuto inizio le sue proteste per indurre la politica ad attivarsi contro i cambiamenti Climatici, in direzione di Ginevra e Losanna, per poi trasferirsi in Gran Bretagna. Poi attraverserà l’Atlantico su una barca a vela, dato che lei non prende l’aereo a causa delle sue emissioni dannose per il Clima. Le tappe saranno gli Usa e il Cile dove la giovane attivista non andrà ...

“Schiavi” di Paolo Ostorero. Il coraggioso Viaggio di due ragazzi alla ricerca della libertà : Quando si arriva alla fine del romanzo Schiavi di Paolo Ostorero si è certi che al mondo esista tanto dolore ma anche tanta gentilezza, tanto rispetto per la vita. E nella postfazione questa convinzione si rafforza, scoprendo che ciò che si è letto è una storia vera, nei suoi momenti crudeli così come nelle sue svolte impreviste, che sembrano appartenere a una bella favola. L’autore racconta con crudo realismo le storie di Peter e Felix, due ...

Alaska - Viaggio ai limiti della Terra : SeattleSeattleSeattleSeattleSeattleSeattleSeattleNell'Inside PassageNell'Inside PassageNell'Inside PassageJuneauJuneauJuneauJuneauJuneauJuneauJuneauJuneauSkagwaySkagwaySkagwaySkagwaySkagwayTongass National ForestTongass National ForestTongass National ForestParco nazionale e riserva di Glacier BayParco nazionale e riserva di Glacier BayParco nazionale e riserva di Glacier ...

La maglia delle azzurre della pallavolo in Viaggio per lo Spazio : Parmitano porta con sè la divisa italiana per la missione Beyond : Domani, sabato 20 luglio, la maglia delle azzurre parte per lo Spazio Un viaggio speciale quello che la maglia azzurra della Nazionale femminile di pallavolo intraprenderà da domani. La casacca italiana, argento ai Mondiali 2018, partirà alla volta dello Spazio, domani, insieme a Luca Parmitano. Un viaggio nello Spazio possibile grazie alla collaborazione tra l’Agenzia Spaziale italiana e la Fipav. Un’iniziativa che era stata ...

Napoli - Viaggio nel degrado della Galleria Umberto : «Ecco in che condizioni sono i tetti» : Dalla morte di Salvatore Giordano, 14enne morto a causa delle ferite riportate nel tragico crollo di alcuni fregi della Galleria Umberto, sono passati cinque anni. Il processo penale che vede...

Versiliana dei piccoli 2019 - in Viaggio attorno al mondo sulle ali della fantasia : Tutti a bordo, bimbi! Alla Versiliana dei piccoli si decolla per un grande viaggio attorno al mondo. Nel parco La Versiliana, che ospita tutti gli eventi del festival, ci saranno anche laboratori, attività, tanti spettacoli sul fil rouge del viaggio: lo spazio bambini si trasforma in un aeroporto per volare attraverso i continenti sulle ali della fantasia per un viaggio lungo un’estate. Entrare alla Versiliana dei piccoli sarà come entrare in ...

Naomi Campbell - l'ossessione della pulizia : «Viaggio sempre con la mascherina - la gente tossisce» VIDEO : «La gente tossisce e starnutisce, e non sto mai senza la mascherina». Naomi Campbell, modella iconica, svela sul suo canale Youtube, l'amore per il volo. A determinate condizioni,...

Il Viaggio della Corte Costituzionale nelle nostre carceri : La Corte Costituzionale, con il film “viaggio nelle carceri italiane”, ha affrontato un tema difficile, anzi difficilissimo, in un momento storico che vede prevalere sulla ragione, sull’umanità e sui principi costituzionali a cui deve ispirarsi la pena, la violenza e la superficialità di chi invoca rozzamente la detenzione in carcere per chiunque.La Corte si è mostrata come un insieme di uomini e donne ...

Il sogno della Luna : dall'Ariosto alla fuga nel tempo. Un Viaggio che non finisce mai : Vittorio Macioce B entornato Astolfo, con il coraggio, la leggerezza e quel desiderio di sognare l'impossibile.Astolfo come simbolo di una via d'uscita, perché in questi tempi confusi e senza orizzonti, dove il sentimento più forte è la paura, c'è davvero bisogno di qualcuno capace di domare l'ippogrifo e andare a riprendere il senno perduto sulla Luna.Eccola la Luna, sta ancora lì, battezzata con la bandiera americana da Neil ...

Un Viaggio (estetico) nei meandri della vendetta - : Matteo Sacchi Una delle serie più disturbanti e strane disponibili al momento la potete trovare su Amazon Prime Video. Si intitola To Old to Die Young ed è prodotta dal danese Nicolas Winding Refn. Fatta di dieci episodi che sono quasi dei mini film a se stante (tanto che il quarto e il quinto sono stati presentati a Cannes senza preuccuparsi di fornire al pubblico un prima) To Old to Die Young è surreale nelle immagini, intricata nella ...

Viaggio nella Samsung Digital City - la cittadella della tecnologia : Si trova a 30 km dalla capitale sudcoreana Seul: 128 palazzi dedicati a smartphone, televisori, frigoriferi e altri prodotti tecnologici sono circondati da giardini curatissimi. Vi lavorano 35mila persone, circa un decimo dei dipendenti Samsung che operano in 73 Paesi del mondo

Da Budapest a Lubiana : Viaggio tra i caffè della nostalgia comunista : In principio fu “Goodbye, Lenin!”. Qualcuno ricorda il film che racconta la storia di Christiane, una donna fragile e malinconica che si risveglia dal coma dopo la caduta del...

Storia della foto del padre e la figlia migranti annegati nel Viaggio verso gli Usa : Alcuni migranti cercando di raggiungere gli Stati Uniti attraversando un fiume (foto: HERIKA MARTINEZ/AFP/Getty Images) L’opinione pubblica americana è sotto shock, e quella mondiale sta facendo i conti con un’immagine con cui è difficile fare i conti. In queste ore sta circolando sui social network e sui giornali del globo una foto molto simile a quella che anni fa ritraeva Alan Kurdi, il bambino siriano di origine curda morto per ...