Vogliamo che le nostre ceneri stiano insieme! La richiesta delle ...Missione impossibile! Il Boss si traveste come la figlia per evadere ...A 89 anni attraversa a nuoto il lago di Viverone! L’impresa di nonna ...Fa scoppiare il cervello! È allarme zanzara killer Capelli più lunghi, cu** più sodo! I sexy ricordi di Karina CascellaCon te e per te! Francesca Fioretti guarda l’orizzonte con Vittoria e ...Sta frequentando l’attore Fabio Troiano! Eleonora Pedron ritrova ...Mamma muore facendo da scudo al neonato! Sparatoria El Paso, 4 bimbi ...Vuole rifarsi il décolleté! La lite tra Kikò Nalli e Ambra LombardoVoleva fare un dispetto all’ex! Mamma rapisce la figlia di 4 anni e ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 15 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 15 | 30 Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 15:20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

zazoom
Commenta
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 15:30 (Di lunedì 5 agosto 2019) Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 15:20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A24 Roma-TERAMO DOVE A SEGUITO DI UN INCIDNTE AVVENUTO IN PRECEDENZE E RISULTATA NECESSARIA LA CHIUSURA DELL’USCITA DI TIVOLI IN DIREIZONE DI Roma, SI CONSIGLI A CHE E IN VIAGGIO DI USCIRE ALL’ALTEZZA DI CASTEL MADAMA SEMPRE SULL’A24 Roma-TERAMO TROVIAMO RALLENTAMENTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA CASAL BRUNORI E SPINACETO IN DIREZIONE DI POMEZIA PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI ATTIVI, INFORMIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 3 SETEMBRE SI SVOLGERANNO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS SULLA SS148 PONTINA TRA IL KM 10+562 ED IL KM 109+200, PER PERMETTERNE LO SVOLGIMENTO VERANNO PREDISPOSTI RESTRINGIMENTI DI ...
Fonte : romadailynews

twitterLuceverdeRoma : ???? #roma #lavori - Tangenziale Est partiti i lavori di demolizione sul vecchio tracciato all'altezza della Stazion… - LuceverdeRoma : #Roma - #5agosto Demolizione #TangenzialeEst ?Iniziati i lavori !!!! Tutte le modifiche alla viabilità ??… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Dalla Rete Google News

Incidenti: Venezia, cisterna a fuoco sulla A4, chiusa per mezz'ora - Affaritaliani.it
Incidenti: Venezia, cisterna a fuoco sulla A4, chiusa per mezz'ora  Affaritaliani.it

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - L'autostrada A4 è chiusa in entrambe le carreggiate dalle ore 16.10 circa per un'autocisterna in fiamme al chilometro 371,800 ...


Altre notizie : Viabilità Roma ...
  • Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 12 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’A24 Roma TERAMO: IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO CONGESTIONATO TRA TIVOLI E IL BIVIO PER L’A1 MILANO-NAPOLI IN DIREZONE Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE; CHIUSA INOLTRE L’USCITA DI TIVOLI, SI CONSIGLIA QUINDI DI USCIRE A CASTEL MADAMA. RESTANDO SULL’A24, ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 11 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI AGGIORNIAMO SUBITO LA SITUAZIONE SULL’A24 Roma TERAMO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI VERSO Roma. RESTANDO SULL’A24, SI SONO FORMATE CODE, IN QUESTO CASO PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO VERSO TERAMO. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PONTINA, ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 10 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO SUBITO CON L’A24 Roma TERAMO DOVE SI SONO FORMATE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO VERSO TERAMO. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PONTINA, TROVIAMO DUNQUE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI NEI DUE SENSI DI MARCIA. PROBLEMI ANCHE SULLA VIA APPIA SI E’ INFATTI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE Roma, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SEMPRE VERSO Roma, IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELL’APPIA PERMANGONO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08 : 45

    Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELL’APPIA PERMANGONO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI SONO FORMATE CODEALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 07 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI SONO FORMATE CODEALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA. CI SPOSTIAMO SULLA PRENESTINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI NONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA PONTINA ABBIAMO CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19 : 00

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 18 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 17 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma NAPOLI, CIRCOLazioNE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 16 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI. RICORDIAMO ANCORA IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 15 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 13 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN INTERNA, IL TRAFFICO E’ TORNATO QUINDI REGOLARE. PERMANGONO INVECE I DISAGI SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio 2019
Clicca qui e commenta questo post!