Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI AGGIORNIAMO SUBITO LA SITUAZIONE SULL’A24 Roma TERAMO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI VERSO Roma. RESTANDO SULL’A24, SI SONO FORMATE CODE, IN QUESTO CASO PER LAVORI, TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO VERSO TERAMO. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PONTINA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO SUBITO CON L’A24 Roma TERAMO DOVE SI SONO FORMATE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO VERSO TERAMO. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA PONTINA, TROVIAMO DUNQUE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CINQUE PODERI NEI DUE SENSI DI MARCIA. PROBLEMI ANCHE SULLA VIA APPIA SI E’ INFATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE Roma, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SEMPRE VERSO Roma, IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELL’APPIA PERMANGONO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELL’APPIA PERMANGONO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI SONO FORMATE CODEALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI SONO FORMATE CODEALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA. CI SPOSTIAMO SULLA PRENESTINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI NONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA PONTINA ABBIAMO CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma NAPOLI, CIRCOLazioNE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI. RICORDIAMO ANCORA IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN INTERNA, IL TRAFFICO E’ TORNATO QUINDI REGOLARE. PERMANGONO INVECE I DISAGI SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE ...