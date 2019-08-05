LuceverdeRoma : ???? #roma #lavori - Tangenziale Est partiti i lavori di demolizione sul vecchio tracciato all'altezza della Stazion… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - soniabetz1 : RT @LuceverdeRoma: ???? #roma #lavori - Tangenziale Est partiti i lavori di demolizione sul vecchio tracciato all'altezza della Stazione Tib… -
Dalla Rete Google NewsIncidenti: Venezia, cisterna a fuoco sulla A4, chiusa per mezz'ora - Affaritaliani.it
Incidenti: Venezia, cisterna a fuoco sulla A4, chiusa per mezz'ora Affaritaliani.it
Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - L'autostrada A4 è chiusa in entrambe le carreggiate dalle ore 16.10 circa per un'autocisterna in fiamme al chilometro 371,800 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE Roma, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E LA DIRAMAZIONE Roma NORD VERSO Roma. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA SEMPRE VERSO Roma, IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELL’APPIA PERMANGONO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELL’APPIA PERMANGONO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI SONO FORMATE CODEALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD SI SONO FORMATE CODEALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA. CI SPOSTIAMO SULLA PRENESTINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI NONA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA PONTINA ABBIAMO CODE TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma. MOLTO TRAFFICATA LA LITORANEA, CI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma NAPOLI, CIRCOLazioNE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI. RICORDIAMO ANCORA IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULL’INTERA RETE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLO SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 13:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN INTERNA, IL TRAFFICO E’ TORNATO QUINDI REGOLARE. PERMANGONO INVECE I DISAGI SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E NOMENTANA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 04-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 4 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO, BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN REDAZONE GIUSEPPE CUTRUPI SI STA LENTAMENTE INTENSIFICANDO IL TRAFFICO, CI RIFERIAMO IN PARTICOLARE ALLE PRINCIPALI VIE DI COLLEGAMENTO CON LE LOCALITÀ MARITTIME DEL TERRITORIO, NELLO SPECIFICO TROVIAMO RALLENTAMENTI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO VERSO CIVITAVECCHIA. SI SONO FORMATE POI CODE ...