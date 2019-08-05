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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09 | 15 Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 05-08-2019 ore 09:15 (Di lunedì 5 agosto 2019) Viabilità 5 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. A PROPOSITO DELL’APPIA PERMANGONO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN PROSSIMITÀ DEL RACCORDO IN ENTRATA A Roma, AL MOMENTO CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA VIA DEI LAGHI. SULLA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL PROSSIMO 13 AGOSTO CIRCOLazioNE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 ...
Fonte : romadailynews

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