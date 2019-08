Valentina Sampaio | prima modella trans Victoria' s Secret A 8 anni il cambio di sesso

Valentina Sampaio è la prima modella transgender di 'Victoria's Secret' : Il marchio di lingerie più famoso al mondo "Victoria's Secret" presenta orgogliosamente al mondo la prima modella transgender che farà parte dei suoi "angeli della passerella". Valentina Sampaio, modella brasiliana 22enne, non sarà solo la prima modella transessuale a sfilare per il famoso brand di intimo femminile, ma è stata anche la prima modella transessuale comparsa sulla copertina di un numero di "Vogue". Ma Valentina Sampaio non è nuova ...