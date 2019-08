Val d’Aosta | salvi in Francia i 4 alpinisti bloccati sul Monte Bianco

Investor Day in Valle d’Aosta : L’Assessorato Finanze, Attività produttive e Artigianato informa che, presso la Pépinière d’Entreprises di Aosta, ha avuto luogo la seconda edizione

Allerta Meteo Valle d’Aosta : criticità per temporali forti e diffusi fino alla mezzanotte : La Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diffuso un’Allerta Meteo con criticità gialla (grado 1 su una scala di 3) per temporali forti e diffusi, con validità fino alla mezzanotte di oggi. Si prevedono anche localizzati fenomeni di colate detritiche e di esondazione nei rivi secondari e non si escludono frane superficiali e cadute massi. Domani è attesa ancora qualche precipitazione e successivamente le correnti ...

Incidenti in Montagna : 6 alpinisti in salvo in Valle d’Aosta : Sei alpinisti di tre diverse cordate hanno richiesto l’intervento del Soccorso alpino valdostano nella notte. I primi due, italiani, erano impegnati nella discesa della Grandes Jorasses (massiccio del Monte Bianco) e in serata non erano ancora rientrati. Alle 2 hanno raggiunto il rifugio Boccalatte, riferendo di essere stati lenti durante la discesa. Altri due alpinisti, spagnoli, erano bloccati sul Cervino, all’altezza della Gran ...

Il caldo ammanta l’Italia : a Milano attivati numeri d’emergenza - in Valle d’Aosta è allarme crolli - in Trentino operai in protesta : In questi giorni di caldo afoso, il Comune di Milano invita a segnalare i casi di persone in difficoltà utilizzando i numeri messi a disposizione dell’Amministrazione nell’ambito del piano socialità: il numero verde gratuito 800777888, che risponde dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato e anche la domenica dalle 8 alle 19 in caso di ondate di calore segnalate dai bollettini Ats e che può essere utilizzato per richiedere e attivare prestazioni di ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 - quinta tappa : Mauri Vansevenant vince la 56esima edizione - l’ultima frazione premia Bagioli : Già dopo la fine della prima frazione in linea il finale della 56esima edizione del Giro della Valle d’Aosta era pressoché scritto. A Mauri Vansevenant (Vulsteke), infatti, rimaneva solo il compito di completare le sue fatiche amministrando il vantaggio esorbitante rispetto alla concorrenza. Così è stato e alla fine è proprio il talento belga a brindare il successo finale nella premiazione di Cervinia. A fargli buona compagnia sul podio ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 - quarta tappa : a Champex Lac vince Lopez - sempre saldamente in giallo Vansevenant : Lo spagnolo Pedro Juan Lopez (Kometa) vince allo sprint finale la quarta tappa della 56ma edizione del Giro della Valle d’Aosta: vinta la resistenza dell’etiope Mulu Hailemichael (Dimension Data) con il quale aveva ingaggiato un duello senza esclusione di colpi sull’ultima salita che portava fino all’arrivo di Champex Lac. In una battaglia principalmente a due, sono stati comparsa anche Ide Shelling (SEG) e Santiago ...

Ciclismo - Giro della Valle d’Aosta : vince Ries a Champoluc - Vansevenant nuova maglia gialla! Si muove Bagioli : Uno scatto secco a cinque chilometri dall’arrivo premia il lussemburghese Michel Ries (Kometa) che si aggiudica la terza tappa del 56esimo Giro della Valle d’Aosta con arrivo a Champoluc. Sorpresa una folta concorrenza, otto uomini, che era uscita indenne dalle tante salite di oggi. Cambio anche ai piani altissimi della classifica generale, con il francese Jeremy Bellicaud che accusa le due giornate consecutive in fuga e sprofonda ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 - seconda tappa : a Valsavaranche vince Inkelaar in solitaria - Bellicaud nuovo leader : Dopo il secondo posto nella classifica generale dello scorso anno, l’olandese Kevin Inkelaar (Groupama) torna a sorridere sulle strade della Valle d’Aosta con la vittoria sull’arrivo in salita di Valsavaranche. Il talento classe 1997 ha lasciato sul posto i compagni di fuga a 10 km dal traguardo, arrivando al traguardo a braccia alzate in tutta tranquillità. Cambio in testa alla classifica generale con Jeremy Bellicaud (CR ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 - prima tappa : nella confusione di Saint-Gerves - Shelling si prende tutto : Errori di percorso, corsa neutralizzata, fuga bidone e alla fine una lunga seduta della giuria per decidere cosa fare di una tappa dominata dalla confusione. Insomma, nella prima frazione in linea del Giro della Valle d’Aosta è successo un po’ di tutto e alla fine a vincere e prendersi anche la maglia gialla di leader della classifica generale, almeno sulla strada, è stato l’olandese Ide Shelling (SEG) che ha battuto allo ...

‘Ndrangheta - 13 arresti nelle cosche di Gioia Tauro : contrasti per controllo del territorio - anche in Valle d’Aosta : Tredici persone arrestate, uno scontro tra cosche della Piana di Gioia Tauro sullo sfondo e il controllo del territorio tanto in Calabria quanto in Valle d’Aosta dove la famiglia mafiosa Facchineri di Cittanova a causa di alcune estorsioni era entrata in contrasto con i Raso di San Giorgio Morgeto da tempo punto di riferimento della ‘Ndrangheta nella regione del nord Italia. Gli arresti (12 in carcere e uno ai domiciliari) sono scattati ...

Giro della Valle d’Aosta 2019 : al danese Madsen Hindsgaul il crono prologo inaugurale - Puppio il migliore degli italiani : 94 centesimi di secondo regalano la vittoria a Jacob Madsen Hindsgaul (Nazionale danese) nel crono prologo di Aosta, valido come prima tappa della 56esimo Giro della Valle d’Aosta. Il giovane talento, classe 2000, ha completato i 2.7 km, veloci e senza curve, in 3’17″36 alla media di 49.25 km/h, superando di neanche un secondo l’olandese Dan Hoole (SEG) all’arrivo con il tempo di 3’18″30. Una vittoria ...

Ciclismo - Giro della Valle d’Aosta 2019 : in gara il futuro delle corse a tappe. Augusto Rubio il favorito - l’Italia sogna con Andrea Bagioli e Samuele Battistella : La vittoria al Giro della Valle d’Aosta è una di quelle situazioni che ti segna, che ti mette i fari addosso per un futuro da corse a tappe e che a tutti gli effetti ti etichetta come un predestinato. Non sarà da meno il 56° Giro Ciclistico Internazionale della Valle d’Aosta, che prende il via domani da Aosta e che fino a domenica impegnerà i campioni del futuro, con sei giorni di gare impegnative pronte ad incoronare il re delle ...

Maltempo in Valle d’Aosta : montagne imbiancate - 20 cm di neve a Cervinia : L’ondata di Maltempo ha imbiancato le vette della Valle d’Aosta: secondo i dati forniti dall’ufficio neve e valanghe della Regione, la quota neve si aggira sui 2.300-2.500 metri, dove i quantitativi arrivano fino a 3-5 cm. Sopra i 3.000 metri, a Cervinia, si registrano 15-20 cm di neve. Sul resto del territorio, sopra i 2.800-3.000 metri si trovano poco più di 5 cm. L’ufficio meteo regionale prevede schiarite a partire ...

Ciclismo - Giro Valle d’Aosta 2019 : il percorso e le tappe ai raggi X : Sei frazioni tra Valle d’Aosta, Francia e Svizzera per decidere il re delle Alpi nella categoria Under 23. Divertente, duro e selettivo ecco come si presenta il percorso della 56esima edizione del Giro della Valle d’Aosta, tappa fissa per tutti gli aspiranti professionisti che vede nel suo albo d’oro fior di campioni. IL percorso E LE tappe DEL Giro DELLA Valle D’AOSTA 2019 Prologo Tutto ha inizio con un crono prologo di ...