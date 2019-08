Vajont | lavori dell’Anas per Cortina 2021 demoliranno chiesa simbolo della tragedia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2019) È pronto a tutto Giovanni Battista Protti pur di salvare dall’esproprio la chiesetta e il sagrato di Faè, uno dei pochi tasselli che tengono viva nella memoria ladel. In seguito all’annuncio dell’esproprio dell’area di sua proprietà da parte dell’Anas, per la costruzione di una variante stradale in vista dei Mondiali di sci di, l’uomo ha annunciato che nella giornata del 6 agosto allestirà un muro di trattori per difendere la piccoladalle ruspe. La chiesetta e il sagrato di Faè si trovano a poca distanza da Longarone. Nella notte del 9 ottobre 1963, quando tutta la vallata fu travolta da onde alte più di 250 metri, generate dal crollo di circa 270 milioni di metri cubi di roccia nella diga del, anche lafu distrutta insieme agli altri edifici. Quella notte morirono 2mila persone e interi paesi furono ...

corriereveneto : #Cortina 2021 lavori #Anas rischiano di spazzare via la chiesetta del #Vajont il proprietario: 'Pronti alle barrica… -