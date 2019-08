Usa | nel filmato della videosorveglianza il momento in cui la polizia uccide il killer di

Grandi opere - la Lega accUsa : “Toninelli le blocca”. Vero o falso? Da nord a sud - ecco il punto sui cantieri più discussi : “Toninelli blocca le Grandi opere“. E’ “il ministro del no“. Il mantra leghista non accenna a placarsi. Gli esponenti del Carroccio, Salvini in testa, puntano il dito sul titolare delle Infrastrutture e Trasporti, il più arcigno difensore delle istanze No Tav. Ma, ferrovia Torino-Lione a parte, è Vero o no che Danilo Toninelli – e di conseguenza il M5S – stanno davVero facendo ostruzionismo nei confronti ...

Più di uno al giorno : nel 2019 negli Usa già 246 morti in sparatorie di massa : Dall’inizio dell’anno ad oggi ci sono stati 246 morti e 979 feriti in 249 “sparatorie di massa” (mass shooting) negli Usa, intese, secondo la definizione dello Stanford data project, come assalto a mano armata dove ci siano più di quattro persone colpite (morti o feriti, esclusi gli aggressori) in un unico luogo e in un arco di tempo minimo. In media quindi più di una persona al giorno è morta in ...

Ragazza accUsa dolori al viso e all’orecchio e rischia la paralisi facciale - poi scoprono cosa ha nell’orecchio e i medici rimangono sconvolti : Una Ragazza accusava sempre forti dolori alla testa, alla faccia e un ronzio costante nell’orecchio. All’inizio non ha fatto molto caso a questi sintomi anche se il fastidio era tanto ma poi quando le è cominciato ad uscire del liquido dall’orecchio ha capito che c’era qualcosa di grave che non andava. Si è recata al Royal Derby Hospital e l’hanno visitata dandole un responso sconvolgente. nell’orecchio aveva otto larve di mosche che piano ...

Usa - padre lascia figlio nel bosco perché se la fa addosso : condanna a 1 mese di carcere : Capita a molti bimbi farsi la pipì addosso, soprattutto in tenera età. Ebbene, la reazione di un genitore americano alla vista del figlio che si era urinato addosso non è stata proprio quella contemplata dai manuali di pedagogia. Il 32enne Gregory Allan Wilson, la scorsa estate, aveva abbandonato il figlioletto di 5 anni in una foresta del Minnesota. Voleva punirlo. Il castigo era dovuto al fatto che il minore si era fatto la pipì addosso e ...

Usa - padre lascia figlio nel bosco perché si fa la pipì addosso : condanna a 1mesedicarcere : Capita a molti bimbi farsi la pipì addosso, soprattutto in tenera età. Ebbene, la reazione di un genitore americano alla vista del figlio che si era urinato addosso non è stata proprio quella contemplata dai manuali di pedagogia. Il 32enne Gregory Allan Wilson, la scorsa estate, aveva abbandonato il figlioletto di 5 anni in una foresta del Minnesota. Voleva punirlo. Il castigo era dovuto al fatto che il minore si era fatto la pipì addosso e ...

Ristorante Usa la formula All You Can Eat e ogni giorno nel locale entrano circa 500 clienti - quello che accade dopo è terribile : Un Ristorante cinese ha deciso di adottare la formula del ‘All you can eat‘ che da la possibilità di aumentare la clientela. Ma il risultato che ha ottenuto il locale che si trova a Chengdu (Sichuan) non è assolutamente quello che aveva sperato. Dalla mattina si presentavano clienti che fino alla sera terminavano tutto ciò che aveva il locale pagando a testa l’equivalente di 13,00 euro. Il locale ha iniziato a indebitarsi con i fornitori, ma poi ...

Facebook cambierà i nomi di Instagram e WhatsApp - e intanto entra ancora nel mirino dell’antitrust Usa : Facebook cambierà a breve i nomi di Instagram e WhatsApp aggiungendo l'appendice dell'artefice. E nel mentre la Federal Trade Commission apre un'indagine antitrust proprio sull'acquisto da parte di Facebook dei due servizi. L'articolo Facebook cambierà i nomi di Instagram e WhatsApp, e intanto entra ancora nel mirino dell’antitrust USA proviene da TuttoAndroid.

Usa - Trump annuncia : “Firmato accordo per vendere più carne bovina americana nell’Unione europea” : “Oggi firmiamo un accordo rivoluzionario che renderà più facile l’esportazione di carne americana nell’Unione Europea”. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato alla Casa Bianca l’intesa tra Usa e Ue che risolve definitivamente i vecchi contenziosi sulle esportazioni di carne bovina americana. “È una vittoria immensa” per gli allevatori statunitensi, ha esultato il tycoon, sostenendo che ...

Usa - la nipote di Bob Kennedy morta per overdose nella villa di famiglia : aveva 22 anni : “I nostri cuori sono devastati per la perdita della nostra amata Saoirse, la sua vita era piena di speranza, promesse ed amore. Il mondo è un posto meno bello oggi”. La famiglia Kennedy annuncia così la scomparsa di Saoirse Kennedy Hill, 22enne nipote di Bob Kennedy, che è morta nella villa di famiglia a Hyannis Port, in Massachusetts, probabilmente a seguito di una overdose. A dare la notizia è il New York Times. La ragazza, scrive ...

Usa - torna dal Kuwait con un souvenir nel bagaglio : un lanciarazzi : ?Era solo un souvenir?. Così negli Stati Uniti un uomo, di ritorno dal Kuwait, ha cercato di giustificarsi su un 'ricordino' messo nel bagaglio: un lanciarazzi....

Riconoscimento facciale - flop da Londra agli Usa. "L'algoritmo sbaglia nell'80% dei casi" : Test deludenti per la Metropolitan Police: dei 42 sospetti individuati in aree affollate, solo 8 risultati si sono dimostrati attendibili. E negli States sempre più città rinunciano alla tecnologia del Grande Fratello

Usa - torna dal Kuwait con un “insolito” souvenir nel bagaglio : un lanciarazzi : L'uomo è un membro dell'esercito che tornava a casa a Jacksonville, in Texas, e che “desiderava un souvenir insolito”, ha spiegato agli agenti della TSA, l’agenzia governativa , nata dopo l'11/09, dedita al controllo degli aeroporti.

Altalene nel muro Usa-Messico - nessuno nasce odiando. Serve giocare per salvare il mondo : C’è un confine tra prima e dopo, una linea d’ombra a senso unico, una linea che nel disegno su carta chiameremmo “contorno”. Quella linea che “separa” è la stessa che confina con quello che ci circonda. A seconda di come la interpretiamo può essere un’occasione: all’insaputa di Donald Trump, stavolta, è “scavalcare”. È quanto accade sul confine tra il Messico e la California, in un ...

Gole del Raganello - chiUsa inchiesta sui dieci morti per la piena dell’agosto 2018 : 14 indagati. L’organizzatore disse : “Non dovrebbe piovere” : “Gio’ se piove ritorno dalle Gole perché ci sono 16 persone e soprattutto 4 bambini”. A questo messaggio inviato da Antonio De Rasis, il volontario della Protezione civile che morì il 20 agosto dello scorso anno nelle Gole del Raganello, a Civita, in provincia di Cosenza, L’organizzatore delle escursioni, Giovanni Vancieri, rispose: “Ok. Non dovrebbe piovere”. Si sbagliava: assieme alla guida Antonio De Rasis, ...