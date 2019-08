Uomo volante Francia | chi è Franky Zapata che ha attraversato la Manica

L'Uomo volante ce l'ha fatta : Franky Zapata ha attraversato la Manica con la Flyboard (VIDEO) : L’uomo volante ha realizzato il suo sogno, compiendo l’impresa di attraversare la Manica. Franky Zapata ce l’ha fatta, dopo un primo tentativo fallito lo scorso 25 luglio, ‘cavalcando’ la sua tavola a turbo-reazione che aveva già entusiasmato i francesi alla festa della Repubblica. E già ha concepito la sua prossima sfida: volare sopra le nuvole.Il 45enne marsigliese ex campione del mondo di jet ski ...

L’Uomo volante fallisce : Franky Zapata cade nella Manica : Franky Zapata, il francese meglio conosciuto come "l'uomo volante", non ce l’ha fatta. Il tentativo di traversare la Manica a bordo del suo flyboard è fallito. Zapata è caduto in acqua poco dopo il decollo dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais, in Francia. L’obiettivo di Zapata era arrivare nella St. Margaret's Bay, a Dover, bissando, 100 anni dopo, l'impresa di Louis Blériot, il primo trasvolatore del canale della ...

