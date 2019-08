UOMINI E DONNE Giulia Cavaglià felice su Instagram | ' quanta gioia | Trono Classico

Mario Serpa Contro UOMINI e Donne - la Replica di Gianni Sperti! : Dure frecciatine nelle ultime ore tra Mario Serpa, Raffaella Mennoia e gli altri opinionisti di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore del Trono Gay Contro tutti… Ormai è rissa vera, anche se solamente verbale, tra protagonisti vecchi e attuali di Uomini e Donne. Da una parte Mario Serpa e dall’altra Raffaella Mennoia, ma anche Gianni Sperti e Jack Vanore. Con loro per un certo periodo Mario ha lavorato, dopo la fine della storia ...

UOMINI e Donne News : Intervista Esclusiva a Gianluca Pannullo! : Gianluca Pannullo, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’Intervista nella quale racconta come è nata l’idea di fare una canzone, diventata in poche ore il tormentone dell’estate! Uomini e Donne: Gianluca Pannullo si racconta a tutto tondo parlando della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Inoltre l’ex cavaliere del Trono Over racconta in Esclusiva per noi come è nata l’idea ...

UOMINI E DONNE/ Rocco Fredella pronto alle nozze? "Ti dirò di sì" - Trono over - : Rocco Fredella si sposa. L'annuncio in un messaggio sibilino condiviso nelle ultime ore sul suo profilo social. Il Trono over di UOMINI e DONNE è...

UOMINI e donne/ Andrea Zelletta smentisce : 'Mai dormito separati' - Trono Classico - : Andrea Zelletta smentisce alcune dichiarazioni pubblicate su un'intervista. Ecco cosa ha detto su Natalia Paragoni, Uomini e donne, Trono Classico,

Mario Serpa dichiara guerra a Raffaella Mennoia e a UOMINI e Donne : “Avete la faccia come il cu*o” : Scoppia la guerra a distanza, immancabilmente a mezzo social, tra l'autrice di Uomini e Donne e l'ex corteggiatore del trono gay. Mario non approva il fatto che la redazione continui a difendere Claudio Sona e si scaglia contro la Mennoia: "Non sei nella posizione di poter raccontare castronerie".Continua a leggere

UOMINI e Donne - Francesca Del Taglia : "Matrimonio con Eugenio? Sto ancora aspettando la proposta!" : Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo si sono conosciuti e innamorati grazie a Uomini e Donne. Dalla loro lunga storia d'amore, iniziata circa 6 anni fa, sono nati ben due bambini: Brando e Zeno.Per suggellare il loro amore, quindi, mancherebbe soltanto il matrimonio. I diretti interessati, ovviamente, in questi anni, hanno ricevuto spesso domande riguardanti il loro grande passo, se e quando lo faranno.prosegui la letturaUomini e Donne, ...

UOMINI e Donne - caos tra le fan di Mario Serpa : ecco la ricostruzione choc : Raffaella Mennoia e Mario Serpa hanno iniziato a lanciarsi frecciatine su Instagram. E così è scoppiato un vero e proprio pandemonio fra i fan di Uomini e Donne. Le frecciatine di Serpa sono tutte senza destinatario ed i messaggi sono poco chiari, per questo motivo nessuno – ad eccezione delle sue f

UOMINI e Donne - gravi accuse a Nilufar Addati : "Chi esce da lì diventa ricco - boh" : Sul profilo Instagram di Nilufar Addati, che ha postato una foto in barca a Ibiza, si è generata un'enorme polemica. "Ma tutti 'sti tronisti in barca… chi vi paga?" scrive un utente. E un'altra: "Chi va a 'sto programma tutti e dico tutti cambiano vita completamente… tutti ricchi, boh". Ad essere fi

UOMINI e Donne - Mario Serpa contro Raffaella Mennoia : "Claudio Sona? Sarebbe meglio tacere..." : Scontro interno a Uomini e Donne tra Raffaella Mennoia, una delle autrici più conosciute dei programmi prodotti da Maria De Filippi, e Mario Serpa, ex corteggiatore del primo Trono Gay della storia di Uomini e Donne, ex fidanzato di Claudio Sona e opinionista nelle ultime due edizioni del Trono Classico.Il motivo del contendere risponde proprio al nome di Claudio Sona, primo tronista gay di Uomini e Donne sul quale non mancarono le classiche ...

Francesca Del Taglia di UOMINI e donne : news sul matrimonio con Eugenio : Francesca Del Taglia parla del matrimonio con il suo Eugenio: “La proposta? Non è ancora arrivata!” Ecco le sue parole Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo formano una delle coppie più durature del programma di Maria De Filippi uomini e donne. Da quando Eugenio, che era il tronista, scelse Francesca, sua corteggiatrice, i due non […] L'articolo Francesca Del Taglia di uomini e donne: news sul matrimonio con Eugenio proviene ...

UOMINI e Donne news - bufera su Nilufar : attacco a tutti i tronisti - lei chiarisce : Nilufar Addati, le ultime news dopo Uomini e Donne Il successo di tronisti e troniste a Uomini e Donne sarà pure temporaneo ma porta comunque con sé molte soddisfazioni perché si cambia totalmente vita e si riesce a fare facilmente ciò che prima si credeva impossibile raggiungere con tanta semplicità; ci riferiamo chiaramente alle vacanze […] L'articolo Uomini e Donne news, bufera su Nilufar: attacco a tutti i tronisti, lei chiarisce ...

UOMINI e Donne gossip - Ivan Gonzalez : “Porto Sonia in Messico” : Uomini e Donne gossip, Ivan Gonzalez: “Porto Sonia in Messico” Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez sono ancora una coppia. Le voci di rottura sono state smentite ieri dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, attraverso una serie di Instagram Stories, ha affermato che la love story non è giunta al capolinea seppur ci sono alcuni […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Ivan Gonzalez: “Porto Sonia in Messico” ...

UOMINI e Donne - Raffaella Mennoia sbrocca : "Povero str*** senza vita" - chi massacra : Uno sfogo violentissimo, quello di Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi e autrice di Uomini e Donne, il programma di Canale 5. Nel suo mirino, e non per la prima volta, ci finiscono gli haters, gli odiatori seriali che infestano la rete con commenti e insulti: "Poveri stro*** senza

UOMINI e Donne - Gianni Sperti : rivelazione choc su Tina e Gemma : Gianni Sperti su Tina Cipollari e Gemma Galgani: “Vengono controllate dalla sicurezza” Manca ancora un mese alla nuova edizione di Uomini e Donne, ma già si inizia a vociferare sui nuovi tronisti e sul futuro di alcuni personaggi del Trono Over molto amati dal pubblico come la veterana Gemma Galgani. Sarà riuscita a trovare l’amore quest’estate oppure tornerà nello studio di Maria De Filippi per iniziare una nuova serie ...